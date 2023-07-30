Как понять, что у подростка РПП и помочь. Важная инструкция для родителей

От расстройств пищевого поведения: булимии, анорексии, орторексии, компульсивного переедания и других часто страдают подростки. Общественное мнение, соцсети, осуждающие взгляды могут диктовать, как "правильно" выглядеть. Это приводит к нездоровому отношению к пище и невосприятию собственного тела.

Как понять, что с подростком происходит неладное, рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер вместе с психологом Татьяной Лицишин .

Как выявить РПП у подростка

В первую очередь это зависит от доверия в отношениях родителей и детей. Взрослые могут подойти и спросить: "как я могу тебе помочь?" или "нужна ли тебе моя помощь?"

Но в большинстве случаев оно так не работает, потому что подростки не хотят об этом говорить. Нужно очень осторожно вести коммуникацию, потому что дети могут еще больше закрыться, если им напрямую говорить о проблемах с едой.

"Вы должны понаблюдать за ребенком и тем, как он относиться к пище и к своему телу. Нет ли резкого похудения или наоборот набора веса, какое настроение у ребенка, устал ли он. Ведь может быть, что это обычное эмоциональное переедание, которое является абсолютно нормальным для каждого здорового человека время от времени", - говорят эксперты.

Соцсети формируют общественное мнение

Социальные сети являются еще одной веской причиной возникновения РПП у детей и подростков.

Мы постоянно видим пропаганду диет, ежедневных тренировок, зацикленности на здоровом питании. Это не плохо, если это делается в здоровой и экологической атмосфере. Однако это может приводить к орторексии - расстройству питания, при котором человек слишком сильно зацикливается на том, какую пищу он потребляет, чтобы это были только "здоровые" и экологически чистые продукты.

Это также ведет к повышенной тревожности и контролю всего, что ребенок ест за день.

Что делать, если заподозрили неладное

Если вас начало тревожить состояние вашего ребенка и его поведение с едой, первое, что вам необходимо сделать - это обратиться за помощью к специалисту.

Это может быть психотерапевт направления когнитивно-поведенческой терапии для работы с РПП. Если обратиться к несертифицированному специалисту, то есть вероятность, что человек, не получив результата, не обратится за помощью во второй раз. Поэтому важно качественно подобрать специалиста, который сможет помочь вашему ребенку.

Какие бывают виды РПП

Когда речь заходит о РПП, многие сразу упоминают об анорексии (отказ от пищи, страх набора веса) или булимии (искусственное вызывание рвоты, прием слабительных или мочегонных препаратов).

Но существуют также другие виды пищевого расстройства:

Компульсивное переедание - страсть к перееданию большого количества пищи за короткий период времени, независимо от того, голоден ли человек, потеря контроля над процессом пищи.

Орторексия - нездоровое отношение к пище и соблюдение строгой диеты, чтобы достичь "идеальной" физической формы, независимо от того, является ли это здоровым для вас.

Нарушение жевания и глотания - проблемы с жеванием и/или глотанием пищи, что может приводить к ограничению выбора пищи и недостаточному набору необходимых питательных веществ.