Як зрозуміти, що ваш пес мерзне на прогулянці, і не допустити обмороження лап

Основні ознаки того, що у собаки мерзнуть лапи

Піднімання лап

Собака може почати по черзі піднімати лапи, намагаючись відірвати їх від холодної поверхні. Це схоже на те, як людина переступає з ноги на ногу, коли стоїть на холодній підлозі.

В особливо морозну погоду, собака може намагатися тривалий час тримати лапу піднятою, не ставлячи їх на землю, асфальт або сніг.

Кульгавість або сповільнення ходи

Якщо пес починає шкутильгати, або явно сповільнює темп під час прогулянки, це може бути ознакою того, що лапи замерзли і стали занадто чутливими.

Нервозність та скуління

Дискомфорт від холоду може проявлятися у нервовій поведінці вашого домашнього улюбленця. Собака може почати скулити, виявляти занепокоєння, намагатися зупинитися або повернути додому.

Зупинки та відмова йти далі

Якщо ваш песик раптово зупиняється під час прогулянки та відмовляється йти далі, особливо якщо це не типово для нього, - це теж "дзвіночок" до того, що його лапкам дуже холодно.

Тремор або озноб

Хоча це загальні ознаки переохолодження, тремор може бути і реакцією на замерзлі лапки, особливо в поєднанні з іншими ознаками.

Ветеринари закликають не ігнорувати ці сигнали. І якщо ви помітили хоча б одну з цих ознак, прогулянку варто скоротити або завершити.

Як вберегти собаку від переохолодження

Варто пам'ятати, що профілактика завжди краща за лікування. Тому перед прогулянкою в холодну погоду подумайте про захист лап вашого собаки. Сьогодні на ринку присутні великий асортимент спеціальних собачих черевичків або захисні креми та воски, які не лише допоможуть зберегти лапи в теплі, а й захистити їх від пошкоджень сіллю та реагентами, якими комунальники посипають дороги.

Регулярно перевіряйте лапи вашого улюбленця. Після кожної прогулянки оглядайте лапи собаки на наявність тріщин, порізів або обмороження.

Особливу увагу експерти радять приділяти маленьким собакам, літнім тваринам та собакам з короткою шерстю, оскільки вони більш схильні до переохолодження.

Якщо ви помітили, що ваш собака проявляє ознаки замерзання лап, негайно поверніться в тепле приміщення.