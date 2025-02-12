7 небезпечних помилок у догляді за собакою, які можуть коштувати життя улюбленця

Догляд за собакою - це не лише прогулянки та ігри, а й велика відповідальність. Власники часто роблять помилки, які можуть негативно вплинути на здоров’я тварини, а в найгіршому випадку - призвести до летальних наслідків.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало найбільші помилки в догляді за собакою, які зрештою можуть принести неабияку шкоду тварині і власнику.

Відсутність соціалізації

Собаки будь-якого розміру, які не соціалізуються з раннього віку, можуть мати проблеми з поведінкою і страхи - що може перетворитися на агресію до власника та інших тварин. Найгірший сценарій - травмування власника або ж летальний фінал для улюбленця, якщо він втягне у бійку сильнішу тварину.

Якщо ваш собака не отримав достатнього досвіду в період соціалізації, ви все одно можете допомогти йому подолати страхи та забезпечити належний контакт з оточенням, але це набагато простіше зробити на більш ранньому етапі життя.

Ніколи не пізно почати дресирувати собаку, головне - бути терплячими та люблячими власниками.

Неправильне годування собаки

Неправильний раціон може стати причиною численних проблем зі здоров'ям вашого улюбленця. Часто власники дають собакам їжу зі столу, що не є придатною для тварин.

Наприклад, шоколад, цибуля, часник і деякі спеції можуть бути отруйними для собак. Пам’ятайте, що собакам необхідно давати лише спеціалізовані корми або домашню їжу, яка підходить для їхнього віку та породи.

Крім цього, перегодовування або не відповідність кількості та типу корму особливостям улюбленця можуть призвести до розвитку хронічних захворювань.

Невиправдане застосування медикаментів

Власники часто намагаються самостійно призначати своїм собакам ліки, іноді й ті, які використовуються людьми.

Це може бути вкрай небезпечним, оскільки не всі людські препарати підходять для тварин, а деякі з них можуть спричинити серйозні отруєння. Призначати будь-які медикаменти повинні лише ветеринари.



Які помилки в догляді за собакою можуть коштувати життя тваринки (ілюстративне фото: Freepik)

Прогулянки в спекотну погоду без води

Літні місяці - це особливо небезпечний час для собак. Перегрів та зневоднення можуть призвести до теплового удару, який може бути смертельним для тварини.

Залишати собаку без доступу до води під час прогулянок в спеку - велика помилка. Обов'язково майте при собі воду для собаки та уникайте прогулянок в найгарячіші години дня.

Відсутність регулярних перевірок у ветеринара

Навіть якщо ваша собака здається здоровою, регулярні ветеринарні огляди важливі для профілактики серйозних захворювань.

Однак багато власників ігнорують ці огляди, що може призвести до виявлення хвороби на пізніх стадіях, коли лікування може бути вже неефективним.

Залишання собаки в нагрітому автомобілі

Перегрів вкрай небезпечний для здоров'я тваринки. Навіть короткочасне перебування собаки в нагрітому автомобілі може призвести до теплового удару і смерті улюбленця.

Ігнорування потреби в фізичних навантаженнях

Активні прогулянки та фізичні вправи необхідні для здоров'я собаки. Ігнорування цього аспекту може призвести до порушення психічного і фізичного здоров'я тварини.

Недостатня активність може спричинити ожиріння, стрес та навіть депресію у собаки. Пам'ятайте, що кожній породі потрібна своя кількість фізичних навантажень.

Крім цього, регулярність і кількість фізичних навантажень залежить і від віку песика - така ж активність, як в молодому віці, може бути згубною для улюбленця.