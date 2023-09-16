Як зрозуміти, що людина вам бреше та до чого це може призвести

Популярний шлях до тимчасового виграшу - брехня. Однак, в довгостроковій перспективі це може завдати непередбачуваної шкоди.

Про це повідомила психолог Ірина Кулік в Instagram .

Втрата довіри

Брехня підриває основу стосунок, будь то особисті чи професійні.

Психолог каже, коли вас спіймають на брехні, довіра до вас зруйнується і відновити її може бути важко. До того ж вам більше не довірятимуть люди.

Складність управління брехнею

За словами експерта, коли ви починаєте брехати, вам доводиться придумувати все більше історій та запам'ятовувати їх, щоб уникнути виявлення.

Також це стає тяжким завданням і може викликати постійний стрес.

Моральні проблеми

Брехня може завдати шкоди вашій совісті і етиці. Після того, як ви брехали, ви можете почувати відчуття провини.

Руйнування стосунків

У вас є шанси втратити близькі стосунки з людьми, які дізнаються про вашу брехню.

До того ж чесність і відкритість зазвичай є кращими фундаментами для міцних стосунків.

Експерт додала, що відсутність брехні сприяє створенню відкритого та здорового спілкування, дозволяючи вам побудувати міцні відносини та підтримувати довіру. Варто пам'ятати, що чесність завжди залишається кращим вибором.

Ознаки, що вам брешуть

Схрещені руки

Схрещені руки - одна з найбільш очевидних ознак того, що людина не налаштована на бесіду. Такий жест може свідчити не тільки про брехню, а й про те, що людина явно не в захваті від бесіди і навмисно щось приховує.

Людина закриває обличчя

Коли співрозмовник не налаштований бути відвертим або просто хоче приховати деяку інформацію, це підсвідомо відображається на обличчі та в мікроміміці. Людина часто несвідомо торкається до рота, носа, може почухати ніс або підборіддя.

Блукальний погляд

Блукальний погляд часто є ознакою не брехні, а активного пошуку якого-небудь рішення. Що серйозніша проблема, над якою працює мозок, то активніше народжуються зони збудження в корі головного мозку.