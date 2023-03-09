Як зрозуміти, що кімнатні рослина страждає через "неправильне місце"

Кімнатні рослини дуже чутливі до місця в оселі, де вони ростуть. Занадто багато чи мало світла, сухість, не та температура чи протяги - все це може вплинути на ріст і розвиток вашого вазону. Як же зрозуміти, що рослина просто не на своєму місці?

Ознаки недостатнього сонячного світла:

видовження пагонів у бік світла (тонкі і довгі);

нові листочки виростають меншими, ніж попередні;

нижнє листя жовтіє і опадає;

рослина не росте, або призупинився ріст;

квітучі не цвітуть, або цвітуть погано;

зникають кольори на листках.

Ознаки надлишку сонячного світла:

випалені плями на листі;

листя виглядає блякло;

листя стає сухим і опадає;

швидко пересихає земля.

Що робити, якщо світла забагато чи замало

Якщо світла дуже багато, ви можете притінити рослину, щоб вона не перебувала під прямими променями. Також можна переставити квітку трохи далі, але зважайте, що тінь більшість рослин не любить.

Коли недостатньо сонячного світла, його можна замінити штучним. Таке світло може доповнювати природне денне або навіть замінити його протягом довгих зимових похмурих місяців. Люмінесцентні лампи є ефективними, оскільки вони забезпечують тип освітлення, що потрібен рослині для фотосинтезу.