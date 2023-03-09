Як зрозуміти, що кімнатні рослина страждає через "неправильне місце"

Кімнатні рослини дуже чутливі до місця в оселі, де вони ростуть. Занадто багато чи мало світла, сухість, не та температура чи протяги - все це може вплинути на ріст і розвиток вашого вазону. Як же зрозуміти, що рослина просто не на своєму місці?
Про це пише Telegram-канал Квіти і рослини.
Якщо світла дуже багато, ви можете притінити рослину, щоб вона не перебувала під прямими променями. Також можна переставити квітку трохи далі, але зважайте, що тінь більшість рослин не любить.
Коли недостатньо сонячного світла, його можна замінити штучним. Таке світло може доповнювати природне денне або навіть замінити його протягом довгих зимових похмурих місяців. Люмінесцентні лампи є ефективними, оскільки вони забезпечують тип освітлення, що потрібен рослині для фотосинтезу.
Раніше ми писали, які рослини і куди треба ставити. Фахівці дали назви і напрямки вікон.
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