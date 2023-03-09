Как понять, что комнатное растение страдает из-за "неправильного места"

Комнатные растения очень чувствительны к месту в доме, где они растут. Слишком много или мало света, сухость, не та температура или сквозняки - все это может повлиять на рост и развитие вашего вазона. Как понять, что растение просто не на своем месте?
Об этом пишет Telegram-канал Квіти і рослини.
Если света очень много, вы можете притенить растение, чтобы оно не находилось под прямыми лучами. Также можно переставить цветок немного дальше, но учитывайте, что тень большинство растений не любит.
Когда недостаточно солнечного света, его можно заменить искусственным. Такой свет может дополнять естественный дневной или даже заменить его в течение долгих зимних пасмурных месяцев. Люминесцентные лампы эффективны, поскольку они обеспечивают тип освещения, необходимый растению для фотосинтеза.
Раньше мы писали, какие растения и куда нужно ставить. Специалисты дали названия и направления окон.
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