Як зрозуміти, що кімнатна рослина потребує негайного підживлення

Кімнатні рослини час від часу потребують підживлення, адже субстрат, в якому росте вазон, поступово втрачає свої живильні властивості. Одним з рішень може бути пересадка, але це - зайвий стрес для вазону. Тоже правильним рішенням буде підживити рослину.
Як це правильно зробити, пише Telegram-канал Квіти та рослини.
Ріст вазона сповільнюється навіть в періоди вегетації (найчастіше це весна). Кожен новий листок дрібніший за старий.
Стебла рослини ослаблюються і витягуються (це може бути також свідченням нестачі світла).
Нове листя відрізняється за забарвленням - занадто світле, має нехарактерну забарвленість або плямистість.
Квітки дрібні, слабо розвиваються, бутони обпадають або рослина взагалі перестає викидати бутони, хоча зараз час її цвітіння.
Рослина втрачає імунітет до захворювань і шкідників.
Не слід чекати, коли по виду рослини можна буде зробити висновок про дефіцит поживних речовин, краще вносити добрива регулярно.
За зовнішніми ознаками у багатьох випадках можна визначити, чого бракує, але простіше вносити комплексні добрива.
Крім того не варто боятися покупної "хімії", адже кімнатна рослина - не городина, і вам її не треба буде їсти.
Існують спеціальні комплекси добрив: для росту, цвітіння, або ж універсальні.
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