Як зрозуміти, що кімнатна рослина потребує негайного підживлення

Як за виглядом кімнатної рослини зрозуміти, що їй необхідне добриво

Ріст вазона сповільнюється навіть в періоди вегетації (найчастіше це весна). Кожен новий листок дрібніший за старий.

Стебла рослини ослаблюються і витягуються (це може бути також свідченням нестачі світла).

Нове листя відрізняється за забарвленням - занадто світле, має нехарактерну забарвленість або плямистість.

Квітки дрібні, слабо розвиваються, бутони обпадають або рослина взагалі перестає викидати бутони, хоча зараз час її цвітіння.

Рослина втрачає імунітет до захворювань і шкідників.

Як рятувати вазон і чим

Не слід чекати, коли по виду рослини можна буде зробити висновок про дефіцит поживних речовин, краще вносити добрива регулярно.

За зовнішніми ознаками у багатьох випадках можна визначити, чого бракує, але простіше вносити комплексні добрива.

Крім того не варто боятися покупної "хімії", адже кімнатна рослина - не городина, і вам її не треба буде їсти.

Існують спеціальні комплекси добрив: для росту, цвітіння, або ж універсальні.