Как понять, что комнатное растение требует немедленной подкормки

Как по виду комнатного растения понять, что ему необходимо удобрение

Рост вазона замедляется даже в периоды вегетации (чаще всего это весна). Каждый новый листок мельче старого.

Стебли растения ослабляются и вытягиваются (это может быть также свидетельством недостатка света).

Новые листья отличаются по окрасу - слишком светлые, имеют нехарактерную окрашенность или пятнистость.

Цветки мелкие, слабо развивающиеся, бутоны опадают или растение вообще перестает выбрасывать бутоны, хотя сейчас время его цветения.

Растение теряет иммунитет к заболеваниям и вредителям.

Как спасать вазон и чем

Не следует ожидать, когда по виду растения можно будет заключить о дефиците питательных веществ, лучше вносить удобрения регулярно.

По внешним признакам во многих случаях можно определить, чего не хватает, но проще вносить комплексные удобрения.

Кроме того не стоит бояться покупной "химии", ведь комнатное растение - не овощ, и вам его не нужно будет есть.

Существуют специальные комплексы удобрений: для роста, цветения, или универсальные.