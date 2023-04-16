Як зрозуміти, що чоловік зраджує. Головні ознаки невірності

Він раптово змінює плани

При цьому чіткої причини він не називає. Наприклад, каже, що затримається на роботі. Звичайно, якщо такі відмовки разові, одразу панікувати не варто, але якщо він постійно став проводити час десь іще - зверніть увагу.

Його лібідо різко змінилося

Як правило, змінилося у бік більш рідкісних занять сексом. Але деяким так подобається займатися ним на стороні, що вони готові на подвиги й вдома. Або ж він надихається "іграми" з іншою, постійно збуджений і реалізує це з вами.

Його друзі дивно на вас дивляться

Найчастіше зрадники не приховують нічого від найближчих друзів, тому можна помітити, що вони стали уникати вас або, навпаки, розмовляти занадто зацікавлено.

Він поставив пароль на телефон

Або ж ніде і ніколи не залишає смартфон без нагляду, навіть якщо йде в туалет попісяти. Він просто боїться, що ви можете перевірити, або компроментуюче повідомлення прийде, коли телефон буде у вас на виду.

Він став приділяти більше уваги зовнішності

Він проводить більше часу у ванній, почав користуватися парфумами (або різко змінив аромат), щось серйозно змінив у своїй зовнішності. Почав робити інтимну депіляцію, хоча раніше не приділяв цьому достатньої уваги.

Його слова розходяться з ділом

Часом зрадника можна зловити тільки на невідповідності фактів. Наприклад, він поїхав на день народження до друга, а насправді там не з'являвся.

Він почав вас критикувати

Раптово з близької людини ви стали об'єктом постійної переоцінки та критики. Причому зазвичай - безпідставно. І фігура вже його не влаштовує, і зморшок у вас забагато...

Він став надзвичайно щедрий

Чого раніше за ним не водилося. Він часто почав робити подарунки, приносити квіти, ніби намагається загладити провину.

Він огризається у відповідь на ваші розпитування

Очевидно, що якщо ви відчуваєте якісь зміни, то захочете подробиць. І не менш очевидно, що він не захоче нічого розповідати.