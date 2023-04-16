Как понять, что мужчина изменяет. Главные признаки неверности

Измену мужчины можно легко разоблачить, если знать о главных признаках, указывающих на неверность партнера. Психологи говорят, что есть ряд тревожных "звоночков", на которые не стоит закрывать глаза.
Об этом пишет Telegram Інтимологія.
При этом четкой причины он не называет. К примеру, говорит, что задержится на работе. Конечно, если такие отговорки разовые, сразу паниковать не стоит, но если он постоянно стал проводить время где-то еще - обратите внимание.
Как правило, изменилось в сторону более редких занятий сексом. Но некоторым так нравится заниматься им на стороне, что они готовы на подвиги дома. Или же он вдохновляется "играми" с другой, постоянно возбужден и реализует это с вами.
Чаще всего изменщики не скрывают ничего от ближайших друзей, поэтому можно заметить, что они стали избегать вас или, напротив, разговаривать слишком заинтересованно.
Или же нигде и никогда не оставляет смартфон без присмотра, даже если уходит в туалет пописать. Он просто боится, что вы можете проверить, или компрометирующее сообщение придет, когда телефон будет у вас на виду.
Он проводит больше времени в ванной, начал пользоваться духами (или резко изменил аромат), что-то серьезно изменил в своем образе. Начал делать интимную депиляцию, хотя раньше не уделял этому достаточного внимания.
Иногда изменщика можно поймать только на несоответствии фактов. К примеру, он уехал на день рождения к другу, а на самом деле там не появлялся.
Внезапно из близкого человека вы стали объектом постоянной переоценки и критики. Причем обычно - безосновательно. И фигура уже его не устраивает, и морщинок у вас многовато...
Чего раньше за ним не водилось. Он часто начал делать подарки, приносить цветы, словно пытается искупить вину.
Очевидно, что если вы ощущаете какие-либо изменения, то захотите подробности. И не менее очевидно, что он не захочет ничего рассказывать.
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