Как понять, что мужчина изменяет. Главные признаки неверности

Он внезапно меняет планы

При этом четкой причины он не называет. К примеру, говорит, что задержится на работе. Конечно, если такие отговорки разовые, сразу паниковать не стоит, но если он постоянно стал проводить время где-то еще - обратите внимание.

Его либидо резко изменилось

Как правило, изменилось в сторону более редких занятий сексом. Но некоторым так нравится заниматься им на стороне, что они готовы на подвиги дома. Или же он вдохновляется "играми" с другой, постоянно возбужден и реализует это с вами.

Его друзья странно на вас смотрят

Чаще всего изменщики не скрывают ничего от ближайших друзей, поэтому можно заметить, что они стали избегать вас или, напротив, разговаривать слишком заинтересованно.

Он поставил пароль на телефон

Или же нигде и никогда не оставляет смартфон без присмотра, даже если уходит в туалет пописать. Он просто боится, что вы можете проверить, или компрометирующее сообщение придет, когда телефон будет у вас на виду.

Он стал уделять больше внимания внешности

Он проводит больше времени в ванной, начал пользоваться духами (или резко изменил аромат), что-то серьезно изменил в своем образе. Начал делать интимную депиляцию, хотя раньше не уделял этому достаточного внимания.

Его слова расходятся с делом

Иногда изменщика можно поймать только на несоответствии фактов. К примеру, он уехал на день рождения к другу, а на самом деле там не появлялся.

Он начал вас критиковать

Внезапно из близкого человека вы стали объектом постоянной переоценки и критики. Причем обычно - безосновательно. И фигура уже его не устраивает, и морщинок у вас многовато...

Он стал очень щедр

Чего раньше за ним не водилось. Он часто начал делать подарки, приносить цветы, словно пытается искупить вину.

Он огрызается в ответ на ваши расспросы

Очевидно, что если вы ощущаете какие-либо изменения, то захотите подробности. И не менее очевидно, что он не захочет ничего рассказывать.