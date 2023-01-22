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Як зрозуміти, що чоловік шаленіє від вас: головна ознака

Як зрозуміти, що чоловік вас сильно кохає (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Буває, що наміри чоловіка щодо жінки складно зрозуміти, через що дівчата не сплять ночами і ворожать на ромашках. Але є не завжди очевидні ознаки, за якими можна "розкусити" справжні почуття.

Про це пише Telegram-канал Сексологія.

Головна ознака

Чоловік вас ревнує. Небайдужий до вас чоловік буде спопеляти поглядом інших чоловіків, які посміють вас веселити або ж будуть пропонувати свою допомогу. У пориві обурення такий чоловік може висловити вам своє невдоволення, але так, щоб ви не здогадалися про його почуття.

Звісно мова йде не про скажених ревнивців і настирливих розпитувань: куди, коли, з ким. Таких чоловіків треба стерегтися, адже сильні ревнощі – одна з ознак аб'юзу.

Не тільки ревнощі

Він намагається вас захистити. У суперечках він стає на ваш бік завжди. У будь-якій сварці він намагається вас захистити та закрити собою. Він навіть готовий застосувати фізичну силу, якщо вам щось загрожує. Або ж він береже вас від будь-якої негативної інформації, від природних катаклізмів, від тварин тощо.

Він хоче вас радувати. Коли чоловік ставить собі за мету завоювати жінку, від якої він без розуму, він шукає будь-який спосіб її порадувати. Чоловік буде пам'ятати все, що допомагає їй отримати задоволення, комфорт, розслаблення та відпочинок.

Він вписує жінку у свої плани. Зацікавлений чоловік намагатиметься проводити з жінкою якнайбільше часу. Якщо у вас обідня перерва – запросить разом пообідати. Увечері запропонує підвезти додому після роботи. Тобто старатиметься присвячувати вам свій вільний час і будувати спільні плани на відпочинок.

Раніше ми писали про жіночі вчинки, які геть вбивають чоловіче бажання.

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