Як зрозуміти, що чоловік ніколи не одружиться з вами: лише три ознаки

Коли пара вступає в довготривалі стосунки, похід в РАЦС і офіційний шлюб здаються логічним етапом. Проте буває так, що для одного партнера це очевидно, а для іншого - не дуже.

Як зрозуміти, що чоловік не бачить в жінці маюбутню дружину, пише Telegram -канал Інтимологія.

Він не проявляє до вас уваги на публіці

Він відсторонюється, коли ви берете його за руку, а на всі питання відповідає абстрактно. Ще гірше - робить вигляд, що ви не разом.

Якщо чоловік так поводиться, коли ви опиняєтеся з ним на публіці, це дуже тривожний сигнал.

Такою поведінкою він свідомо чи ні показує, що жінці не варто розраховувати на еволюцію стосунків, і тим паче на їх реєстрацію.

Він не бажає знайомитися з вашою родиною

Він усіляко уникає знайомства з вашими батьками, братами, сестрами, друзями. Така поведінка свідчить, що чоловік не бажає аж надто сильно "зав'язати" у стосунках з вами, щоб в разі чого швидко вийти з них, не пояснюючи вашій рідні, чому він такий "козел".

Якщо він вигадує відмовки, щоб не з'являтися на сімейних заходах, варто замислитися чи треба вам витрачати свій час і ресурси на цього чоловіка.

Так само поганою вважається ознака, коли він не спішить знайомити вас зі своїми рідними.

Він не впускає вас у своє життя

Чоловік мало розповідає про свою роботу, приховує захоплення. На ваші розпитування відповідає скуто, мовляв, все добре.

Якщо чоловік не хоче деталізувати для вас події свого життя, значить він не бажає підпускати вас близько, не хоче ділитися емоціями.

Звісно ж кохання буває сліпим, але чи потрібна вам людина в чоловіки, якого ви мало знаєте?