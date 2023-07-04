Как понять, что мужчина готовится разорвать отношения с вами: обратите внимание на эти "звоночки"

На честность и откровенность способны далеко не все люди в отношениях. И порой бывает так, что один из партнеров решил, что отношения себя исчерпали и надо расстаться. Но сказать об этом прямо и честно по разным причинам у него не хватает духу.

Какие звоночки четко показывают, что вы в шаге от разрыва и партнер готовится к важному разговору - читайте в материале ниже.

Партнер перестает вами интересоваться

Когда мужчина в женщине заинтересован, он часто звонит и пишет сообщения, если нет возможности поддерживать прямой контакт постоянно. Он не пропускает ваши сообщения, звонки и обновления в социальных сетях.

Ему есть дело до того, как прошел ваш день, что у вас нового. И даже если вы в отношениях уже давно, мужчина все равно будет постоянно с вами на связи, будет напоминать о себе.

Если же у вас появилось стойкое ощущение, что мужчина пропадает, отдаляется, он перестал присылать сообщения, звонить и отвечать на звонки - это неприятный сигнал и вам стоит поговорить откровенно.

Его жизнь начинает отличаться от вашей

Один из признаков неизбежного разрыва - мужчина начал проводить свободное время без вас, у него появилась другая компания, в которую вас не приглашают. Он может пойти на встречу с друзьями и не поставить вас об этом в известность. Или же еще хуже - вместо общения с вами он все чаще выбирает общение с кем-то другим.

В такой ситуации психологи рекомендуют начать разговор первой, пока мужчина окончательно не отдалился. Возможно, ему просто нужно чуть больше пространства или он чем обижен. А может быть ваши отношения действительно подошли к концу. В любой ситуации - стоит разобраться, что происходит.

Вы начинаете раздражать партнера

В любых отношениях бывают ситуации, когда партнеры раздражают друг друга. И обычно это связано с какими-то внешними факторами. При настоящих чувствах, такие вспышки раздражения - мимолетные и незначительные. А вот затяжные ситуации, когда раздражение выплескивается на каждый шаг и слово - очень плохой знак.

Если чувства уходят, мужчина начинает воспринимать женщину, как любого другого человека, с которым у него нет эмоциональной связи. И он может сорваться, сказать грубость, огрызнуться - по любой причине и даже не чувствовать при этом никакой вины.

Если ваш партнер начал вести себя более агрессивно, чем ранее, язвить, говорить грубости, отвечать вам со злостью - стоит поговорить с ним по душам.