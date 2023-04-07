Як зрозуміти, що час садити картоплю: головні ознаки

Дізнаємося, чи достатньо прогрівся ґрунт

Оптимальною температурою ґрунту для висаджування картоплі вважають +8...+10 градусів, що дозволяє землі достатньо зігрітися. Тут слід враховувати, що якщо її почати садити рано, високий ризик, що картопля почне замерзати в ґрунті або буде водянистою у результаті.

Додамо, що у разі заморозків найсильніше страждають сходи, які підросли до 3-5 см. А ось картопля може перенести холоди до -5 градусів.

Для перевірки, чи прогрівся ґрунт, термометри не потрібні - часто використовують "прийом лопати", коли роблять коп на 10-12 см та кидають земляну пробу, перевіряючи її стан:

Якщо грудка прилипає до землі (через значну вологість), то слід ще почекати.

Якщо вона розсипалася на дрібні крихти (пил), садити картоплю потрібно негайно.

Якщо грудка розпалася на кілька великих фрагментів, значить ґрунт готовий до посадки.

Ще можна зорієнтуватися за природою. Наприклад, звертають увагу, коли починають розпускатися листочки, цвісти черемха, з'являються кульбаби. Зазвичай, це початок травня. А ось останній тиждень травня вважається найпізнішим терміном. Якщо садити пізніше, то картопля не встигне дозріти та погано зберігатиметься, врожай стане біднішим.

Особливості посадки різних сортів

Ранню картоплю висаджують першою. Терміни визрівання складають до двох місяців. Садити слід на глибині близько 7-8 см.

картоплю висаджують першою. Терміни визрівання складають до двох місяців. Садити слід на глибині близько 7-8 см. Висаджування середньоранніх сортів зазвичай відбувається на початку травня. Збирати врожай можна у період між другим та третім місяцями. Для такого сорту характерною рисою є низька крохмалистість, що проявляється у невеликій популярності серед дачників.

сортів зазвичай відбувається на початку травня. Збирати врожай можна у період між другим та третім місяцями. Для такого сорту характерною рисою є низька крохмалистість, що проявляється у невеликій популярності серед дачників. Середньостиглі сорти садять в останній декаді травня. Терміни дозрівання - трохи менш як три місяці. Така картопля може похвалитися посухостійкістю, має гарну врожайність.

сорти садять в останній декаді травня. Терміни дозрівання - трохи менш як три місяці. Така картопля може похвалитися посухостійкістю, має гарну врожайність. Середньопізні сорти висаджують уже влітку, у середині червня. Дають урожай вони у період між третім та четвертим місяцями. До речі, пізню картоплю садять орієнтовно в той же час. А цінують її за сильний імунітет, лежкість та транспортабельність.

Що говорить місячний календар

Часто городники для посадки різних культур орієнтуються на місячний посівний календар, де, з урахуванням різного положення супутника Землі, обчислюють дати, найбільш сприятливі й несприятливі до роботи на грядках.

Стосовно посадки картоплі хороші дати в календарі на травень 2023 року є: 10, 11, 14, 15 числа.

А загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур у травні такі: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 23, 24, 30, 31 числа.

Прикмети, чи можна садити картоплю на свята

Крім зазначеного вище, садівники іноді для робіт з картоплею вдаються до народних прикмет. Так, існує думка, що висаджена в середу або суботу картопля відрізняється дуже низькою лежкістю.

Що стосується релігійних свят, то не рекомендують садити картоплю на Вербну неділю, тобто за тиждень до Великодня - вважається, що в іншому випадку чимало бульб стануть загнивати. Заборони садити картоплю на Страсний тиждень немає, але при цьому слід впоратися з усіма роботами на городі до Страсної п'ятниці та навіть Чистого четверга.

Тут також слід звернути увагу, що у нинішньому, 2023-му році, Великдень відзначається 16 квітня, і вкрай мала ймовірність, що до цього часу ґрунт розігріється настільки, щоб почати садити картоплю.