Как понять, что пора сажать картошку: главные признаки

Узнаем, достаточно ли прогрелся грунт

Оптимальной температурой почвы для высаживания картофеля считают +8... +10 градусов, что позволяет земле достаточно согреться. Тут следует учитывать, что если ее начать сажать рано, высок риск, что картофель начнет замерзать в грунте или будет водянистым в итоге.

Добавим, что в случае заморозков сильнее всего страдают лестницы, которые подросли до 3-5 см. А вот картофель в состоянии перенести холода до -5 градусов.

Для проверки, прогрелся ли грунт, термометры не нужны - часто используют "прием лопаты", когда делают коп на 10-12 см и бросают земляную пробу, проверяя ее состояние:

Если комок прилипает к земле (из-за большой влажности), то следует еще подождать.

Если он рассыпался на мелкие крошки (пыль), то садить картофель нужно незамедлительно.

Если комок распался на несколько крупных фрагментов, значит почва готова к посадке.

Еще можно сориентироваться по природе. Например, обращают внимание, когда начинают распускаться листочки, цвести черемуха, появляются одуванчики. Обычно это начало мая. А вот последняя неделя мая считается самым поздним сроком. Если садить позже, то картофель не успеет созреть и будет плохо храниться, урожай станет беднее.

Особенности посадки разных сортов

Ранний картофель высаживают первым. Сроки вызревания составляют до двух месяцев. Сажать следует на глубине около 7-8 см.

картофель высаживают первым. Сроки вызревания составляют до двух месяцев. Сажать следует на глубине около 7-8 см. Высаживание среднеранних сортов обычно происходит в первых числах мая. Собирать урожай можно в период между вторым и третьим месяцами. Для такого сорта характерной чертой является низкая крахмалистость, что выражается в не очень большой популярности у дачников.

сортов обычно происходит в первых числах мая. Собирать урожай можно в период между вторым и третьим месяцами. Для такого сорта характерной чертой является низкая крахмалистость, что выражается в не очень большой популярности у дачников. Среднеспелые сорта садят в последней декаде мая. Сроки созревания - чуть менее трех месяцев. Такой картофель может похвалиться засухоустойчивостью, имеет хорошую урожайность.

сорта садят в последней декаде мая. Сроки созревания - чуть менее трех месяцев. Такой картофель может похвалиться засухоустойчивостью, имеет хорошую урожайность. Среднепоздние сорта высаживают уже летом, в середине июня. Дают урожай они в период между третьим и четвертым месяцами. Кстати, поздний картофель садят ориентировочно в то же время. А ценят его за сильный иммунитет, лежкость и транспортабельность.

Что говорит лунный календарь

Часто огородники для посадки различных культур ориентируются на лунный посевной календарь, где, с учетом различного положения спутника Земли, вычисляют даты, наиболее благоприятные и неблагоприятные для работ на грядках.

В случае с посадкой картофеля хорошие даты в календаре на май 2023 года являются: 10, 11, 14, 15 числа.

А в целом благоприятные дни для посева/посадки овощных культур в мае такие: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 23, 24, 30, 31 числа.

Приметы, можно ли садить картофель на праздники

Кроме указанного выше, садоводы иногда для работ с картофелем прибегают к народным приметам. Так, бытует мнение, что высаженный в среду или субботу картофель отличается весьма низкой лежкостью.

Что касается религиозных праздников, то не рекомендуют сажать картофель на Вербное воскресенье, то есть за неделю до Пасхи - считается, что в противном случае многие клубни станут загнивать. Запрета сажать картофель в Страстную неделю нет, но при этом следует справиться со всеми работами на огороде до Страстной пятницы и даже Чистого четверга.

Тут также следует обратить внимание, что в нынешнем, 2023-м году, Пасха отмечается 16 апреля, и крайне мала вероятность, что до этого времени почва разогреется настолько, чтобы начать сажать картофель.