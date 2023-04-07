Как понять, что пора сажать картошку: главные признаки

Весной на огородах, когда почва прогревается, многие дачники готовятся к активным работам на земле, планируют рассаду и дожидаются благоприятных климатических условий для посадки культур. Чтобы определить лучшее время, когда начинать садить картофель, учитывают факторы погоды и конкретные группы сорта.
Как не пропустить удачный момент для высаживания картошки, и на что следует обращать внимание перед работой на грядках - читайте в материале ниже.
Оптимальной температурой почвы для высаживания картофеля считают +8... +10 градусов, что позволяет земле достаточно согреться. Тут следует учитывать, что если ее начать сажать рано, высок риск, что картофель начнет замерзать в грунте или будет водянистым в итоге.
Добавим, что в случае заморозков сильнее всего страдают лестницы, которые подросли до 3-5 см. А вот картофель в состоянии перенести холода до -5 градусов.
Для проверки, прогрелся ли грунт, термометры не нужны - часто используют "прием лопаты", когда делают коп на 10-12 см и бросают земляную пробу, проверяя ее состояние:
Еще можно сориентироваться по природе. Например, обращают внимание, когда начинают распускаться листочки, цвести черемуха, появляются одуванчики. Обычно это начало мая. А вот последняя неделя мая считается самым поздним сроком. Если садить позже, то картофель не успеет созреть и будет плохо храниться, урожай станет беднее.
Часто огородники для посадки различных культур ориентируются на лунный посевной календарь, где, с учетом различного положения спутника Земли, вычисляют даты, наиболее благоприятные и неблагоприятные для работ на грядках.
В случае с посадкой картофеля хорошие даты в календаре на май 2023 года являются: 10, 11, 14, 15 числа.
А в целом благоприятные дни для посева/посадки овощных культур в мае такие: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 23, 24, 30, 31 числа.
Кроме указанного выше, садоводы иногда для работ с картофелем прибегают к народным приметам. Так, бытует мнение, что высаженный в среду или субботу картофель отличается весьма низкой лежкостью.
Что касается религиозных праздников, то не рекомендуют сажать картофель на Вербное воскресенье, то есть за неделю до Пасхи - считается, что в противном случае многие клубни станут загнивать. Запрета сажать картофель в Страстную неделю нет, но при этом следует справиться со всеми работами на огороде до Страстной пятницы и даже Чистого четверга.
Тут также следует обратить внимание, что в нынешнем, 2023-м году, Пасха отмечается 16 апреля, и крайне мала вероятность, что до этого времени почва разогреется настолько, чтобы начать сажать картофель.
А вот для планирования других работ на огороде в этот месяц вам может пригодиться лунный посевной календарь на апрель 2023.
Также перед этим мы писали, какой картофель выбрать для посадки, чтобы гарантированно получить богатый урожай. А еще - называли главные ошибки при посадке картофеля.