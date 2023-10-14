Як зрозуміти, що болить саме серце, а не інший орган: кардіолог назвала головні ознаки

Ознаки болю в серці

Лікар розповідає, що зазвичай серце починає боліти під час фізичних навантажень. Коли підіймаєтеся чи швидко йдете, ви можете відчуття стиснення, тиск, печіння в грудях чи в області серця. Це ознаки класичної стенокардії.

Проте типовий серцевий біль зустрічаються не більше ніж у 75% випадків. Решта 25% - незвичайні.

"У мене був пацієнт, який ходив до стоматолога і перелікував усі дірки в нижній щелепі, бо вона боліла, а виявилось, що в нього був інфаркт", - ділиться фахівець.

Важливо розуміти, що є локалізація болю - область серця чи грудної клітини - та місце, куди біль поширюється. Це може бути ліва чи права рука, нижня щелепа, міжлопаткова зона та шия, ліве плече.

Трапляється й так, що болю в місці локалізації немає, а людина відчуває лише поширення в інші місця.

Якщо ви відчуваєте біль у стані спокою чи при зміні положення тіла, це може бути невралгія. Проте без додаткових обстежень ви не можете бути впевненими остаточно, наголошує лікар.

"Насправді боліти в області серця може й ШКТ, наприклад, гастрит, виразка чи рефлюкс, а може боліти спина, м'язи, нерви чи щось із дихальної системи. А іноді й інфаркт може протікати у шлунково-кишковій формі: коли у людини нудота, блювання і болі в епігастрії, а це інфаркт. Тому завжди йдіть до лікаря", - підсумовує Солощенко.

Зауважте, що проблеми зі спиною можуть лише імітувати болі сердечні, але впливати на серце та його здоров'я - ні.