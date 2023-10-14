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Як зрозуміти, що болить саме серце, а не інший орган: кардіолог назвала головні ознаки

Як виявити біль саме в серці (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Часто біль у серці можна сплутати з болем в інших органах. Від того, де саме ви відчуваєте біль, залежить, до якого лікаря потрібно звертатися. Однак іноді навіть кваліфіковані спеціалісти не можуть відразу визначити джерело проблеми.

Як зрозуміти, що болить саме серце, у коментарі РБК-Україна (проєкт Styler) розповіла кардіолог Анна Солощенко.

Ознаки болю в серці

Лікар розповідає, що зазвичай серце починає боліти під час фізичних навантажень. Коли підіймаєтеся чи швидко йдете, ви можете відчуття стиснення, тиск, печіння в грудях чи в області серця. Це ознаки класичної стенокардії.

Проте типовий серцевий біль зустрічаються не більше ніж у 75% випадків. Решта 25% - незвичайні.

"У мене був пацієнт, який ходив до стоматолога і перелікував усі дірки в нижній щелепі, бо вона боліла, а виявилось, що в нього був інфаркт", - ділиться фахівець.

Важливо розуміти, що є локалізація болю - область серця чи грудної клітини - та місце, куди біль поширюється. Це може бути ліва чи права рука, нижня щелепа, міжлопаткова зона та шия, ліве плече.

Трапляється й так, що болю в місці локалізації немає, а людина відчуває лише поширення в інші місця. 

Якщо ви відчуваєте біль у стані спокою чи при зміні положення тіла, це може бути невралгія. Проте без додаткових обстежень ви не можете бути впевненими остаточно, наголошує лікар.

"Насправді боліти в області серця може й ШКТ, наприклад, гастрит, виразка чи рефлюкс, а може боліти спина, м'язи, нерви чи щось із дихальної системи. А іноді й інфаркт може протікати у шлунково-кишковій формі: коли у людини нудота, блювання і болі в епігастрії, а це інфаркт. Тому завжди йдіть до лікаря", - підсумовує Солощенко.

Зауважте, що проблеми зі спиною можуть лише імітувати болі сердечні, але впливати на серце та його здоров'я - ні.

 

Раніше ми розповідали, як хронічний стрес впливає на роботу серця та судин.

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серцекардіолог