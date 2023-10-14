Как понять, что болит именно сердце, а не другой орган: кардиолог назвала главные признаки

Признаки боли в сердце

Врач рассказывает, что обычно сердце начинает болеть во время физических нагрузок. Когда поднимаетесь или быстро идете, вы можете чувство сжатия, давление, жжение в груди или области сердца. Это признаки классической стенокардии.

Однако типичные сердечные боли встречаются не более чем в 75% случаев. Остальные 25% - необычные.

"У меня был пациент, который ходил к стоматологу и перелечил все дырки в нижней челюсти, потому что она болела, а оказалось, что у него был инфаркт", - делится специалист.

Важно понимать, что существует локализация боли - область сердца или грудной клетки - и место, на которые боль распространяется. Это может быть левая или правая рука, нижняя челюсть, межлопаточная зона и шея, левое плечо.

Случается и так, что боли в месте локализации нет, а человек чувствует распространение в другие места.

Если вы чувствуете боль в состоянии покоя или изменении положения тела, это может быть невралгия. Однако без дополнительных обследований вы не можете быть уверены окончательно, отмечает врач.

"На самом деле болеть в области сердца может и ЖКТ, например, гастрит, язва или рефлюкс, а может болеть спина, мышцы, нервы или что-то из дыхательной системы. А иногда и инфаркт может протекать в желудочно-кишечной форме: когда у человека тошнота, рвота и боли в эпигастрии, а это инфаркт. Поэтому всегда идите к врачу", - заключает Солощенко.

Заметьте, что проблемы со спиной могут только имитировать сердечные боли, но влиять на сердце и его здоровье - нет.