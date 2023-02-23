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Як зрозуміти, хорошу вам каву заварили чи ні: зверніть увагу на ці нюанси

Як відрізнити смак якісної натуральної кави (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Культура кави в Україні розвивається і в багатьох містах відбувається прямо кавовий бум. Купити філіжанку ароматного напою можна практично на кожному кутку, а серед закладів переважають кафе, де подають сотні напоїв на основі кави.

Як зрозуміти, що бариста заварив вам гарну каву – читайте у матеріалі нижче.

Що потрібно знати про сорти кави

Існує два основних сорти кави - це арабіка та робуста. Арабіка має м'який насичений смак і трохи менше кофеїну. Арабіка надає напою характерної та приємної кислинки. У ній багато ефірних олій і цей сорт більш вимогливий у вирощуванні, а відповідно – він дорожчий.

У робусти більш терпкий і менш насичений смак, а вміст кофеїну вищий. Цей сорт додає напою характерну гіркуватість.

Для комерційних цілей зазвичай використовують поєднання арабіки та робусти. І часті мікси складають із кави з різних регіонів, оскільки смак може відрізнятися.

Які відтінки смаку мають бути у кави

Існує 4 загальноприйнятих відтінки, які містяться в будь-якому сорті кави:

  • Квіткові тони
  • Фруктові
  • Приправ
  • Хлібні

Ще кава має три ступені обсмажування: темна, середня та світла. Неякісні зерна зазвичай засмажують до дуже темних відтінків, майже до чорноти. При цьому напій має гіркоту, смак паленого цукру, дуже темний відтінок.

Ще один важливий нюанс - після того, як було відкрито герметичне пакування кави, напій потрібно вжити протягом трьох місяців. Після - губиться аромат, смак і всі відтінки.

Справжній смак кави

Ідеальний еспресо повинен мати приємну гіркуватість, потім злегка дати кислинку, а після - залишити приємний післясмак. Залежно від сортів кави, напій може давати більш насичену кислинку або більш насичену гіркуватість.

Приготувати ідеальний капучино може лише фахівець й місць, де вам подадуть напій, зроблений за всіма правилами – небагато. Найчастіші помилки: суха пухирчаста піна окремо від кави, молоко неправильної температури, неправильний розрахунок інгредієнтів.

Молоко для капучіно має бути збите ідеально, без бульбашок. Його потрібно на порцію трохи не більш як 150-160 мл і температура не має перевищувати 75 градусів. Піна має бути рівномірною та її не повинно бути дуже багато. За густотою вона має витримувати ложку цукру.

До речі, ми писали про те, чи можна пити каву на голодний шлунок.

А ще розповідали, яка зараз в Україні реальна ціна чашки кави.

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