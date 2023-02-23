Как понять, хороший вам кофе заварили или нет: обратите внимание на эти нюансы

Что нужно знать о сортах кофе

Существует два основных сорта кофе - это арабика и робуста. У арабики мягкий насыщенный вкус и чуть меньше кофеина. Арабика придает напитку характерную и приятную кислинку. В ней много эфирных масел и этот сорт более требовательный в выращивании, а соответственно - он дороже.

У робусты более терпкий и менее насыщенный вкус, а содержание кофеина выше. Этот сорт добавляет напитку характерную горчинку.

Для коммерческих целей обычно используют сочетание арабики и робусты. И часты миксы составляют из кофе из разных регионов, так как вкус может отличаться.

Какие оттенки вкуса должны быть у кофе

Существует 4 общепринятых оттенка, которые содержатся в любом сорте кофе:

Цветочные тоны

Фруктовые

Приправ

Хлебные

Еще кофе имеет три степени обжаривания: темный, средний и светлый. Некачественные зерна обычно зажаривают до очень темных оттенков, почти до черноты. При этом у напитка присутствует горечь, вкус жженого сахара, очень темный оттенок.

Еще один важный нюанс - после того, как была открыта герметичная упаковка кофе, напиток нужно употребить в течение трех месяцев. После - теряется аромат, вкус и все оттенки.

Настоящий вкус кофе

Идеальный эспрессо должен иметь приятную горчинку, потом слегка дать кислинку, а после - оставить приятное послевкусие. В зависимости от сортов кофе, напиток может давать более насыщенную кислинку или более насыщенную горчинку.

Приготовить идеальный капучино может только специалист и мест, где вам подадут напиток, сделанный по всем правилам - немного. Самые частые ошибки: сухая пузырчатая пена отдельно от кофе, молоко неправильной температуры, неправильный расчет ингредиентов.

Молоко для капучино должно быть взбито идеально, без пузырьков. Его нужно на порцию не более 150-160 мл и температура не должна превышать 75 градусов. Пена должна быть равномерной и ее не должно быть очень много. По густоте она должна выдерживать ложку сахара.