Як зробити жінку щасливою: поради люблячому чоловікові

Які чоловічі вчинки роблять жінок щасливими

Звісно, у кожного з нас є певні уявлення про те, що робить нас щасливими, у кожного своя мова кохання. Але коли річ йде саме про чоловічі вчинки, то тут вже й ховається велика частина відповіді - вчинки. Можна багато говорити, але мало робити.

"Ми, жінки, дуже цінуємо саме турботу у діях. Та якщо зазирнути глибше, то, звісно, там знаходиться те саме почуття, яке ми можемо відчути поруч з чоловіком. Перш за все - це стан безпеки, коли ми можемо розслабитися і відчути надійну опору поряд", - каже Тетяна.

Далі ми кажемо вже про взаємообмін у парі: спільно прожиті різні емоції, відкриті діалоги, розв'язання складних питань разом і спільні цілі, цікаво прожиті моменти один з одним. Без тактильного контакту теж не обійтись. В будь-якому випадку, ми весь час говоримо про комфорт на різних рівнях спілкування, фізичної та емоційної близькості, бажання бути поруч.

Правила поводження для того, щоб зберігати жінку в стані щастя, також існують і чоловіки, на жаль, мало чого знають про це та допускаються помилок, які руйнують жінку зсередини,чим роблять її менш щасливою.

Як зробити жінку щасливою (фото: Freepik)

За словами психолога, перш за все, це відчуття безпеки, яке залежить і від стану самого чоловіка, від його слів та поведінки. Обіцянки, які виконані - теж мають велике значення у вибудовуванні стосунків. Вміння говорити, слухати та чути, брати на себе відповідальність за помилки та вміння просити вибачення - дуже впливає на емоційний стан жінки.

"До того ж всі вище перелічені пункти впливають на стан жінки і її зворотну віддачу - коли її базові потреби у безпеці, любові та турботі закриті - вона спокійно продовжує займатися своїми справами, довіряє та робить свій вклад у стосунки. Хоч це і дуже взаємний процес. Чоловікам теж важливо, щоб поруч із жінкою було емоційно безпечно, якщо ви розумієте про що я", - доповнює Тетяна.

Чого потребує жінка, щоб бути щасливою

Психолог одразу зазначила, що любов і турбота для кожного з нас може бути різною у проявленні. Комусь важливо дарувати квіти, приносити каву чи вечеряти разом, комусь разом подорожувати, підтримувати різні ідеї жінки у реалізації, комусь важлива фінансова допомога.

Зазвичай, є більш пріоритетні речі, бо всі ми не ідеальні й не можемо/не повинні закривати усі свої потреби одним своїм партнером. У здоровій позиції, ми вміємо опиратись на себе, брати та давати підтримку партнеру, а також взаємодіяти зі світом та з іншими людьми.

"Тому так важливо більше пізнавати себе, дорослішати та брати на себе відповідальність. В першу чергу, за свій стан, любов і турботу до себе, проявляти її у різних діях. Тоді від зменшених очікувань від чоловіка і з наочного прикладу, як вам подобається і йому самому захочеться про вас піклуватися", - каже Тетяна.

Як чоловіку зрозуміти, що його жінка з ним дійсно щаслива

"Звісно, по очах. Це стан, це посмішка, це спокій. Так, не завжди є настрій, це життя і бувають різні періоди у парі. Але, зазвичай, це відчувається, коли у вас і між вами всього достатньо і ви вдвох робите вклад у ваші стосунки та у турботу один про одного", - підсумувала психолог.

Тетяна також дала три важливі поради чоловікам для щастя їхніх жінок: