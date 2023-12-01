Как сделать женщину счастливой: советы любящему мужчине

Какие мужские поступки делают женщин счастливыми

Конечно, у каждого из нас есть определенные представления о том, что делает нас счастливыми, у каждого свой язык любви. Но когда речь идет именно о мужских поступках, то здесь уже и скрывается большая часть ответа - поступки. Можно много говорить, но делать мало.

"Мы, женщины, очень ценим именно заботу в действиях. Но если заглянуть глубже, то, конечно, там находится то самое чувство, которое мы можем испытать рядом с мужчиной. Прежде всего - это состояние безопасности, когда мы можем расслабиться и почувствовать надежную опору рядом", - говорит Татьяна.

Далее мы говорим уже о взаимообмене в паре: совместно прожитые разные эмоции, открытые диалоги, решение сложных вопросов вместе и общие цели, интересно прожитые моменты друг с другом. Без тактильного контакта тоже не обойтись. В любом случае, мы все время говорим о комфорте на разных уровнях общения, физической и эмоциональной близости, желании быть рядом.

Правила поведения для того, чтобы сохранять женщину в состоянии счастья, также существуют и мужчины, к сожалению, мало чего знают об этом и допускают ошибки, которые разрушают женщину изнутри, тем самым делают ее менее счастливой.

Как сделать женщину счастливой (фото: Freepik)

По словам психолога, прежде всего, это чувство безопасности, которое зависит и от состояния самого мужчины, от его слов и поведения. Обещания, которые выполнены, тоже имеют большое значение в выстраивании отношений. Умение говорить, слушать и слышать, брать на себя ответственность за ошибки и умение просить прощения - оказывает большое влияние на эмоциональное состояние женщины.

"К тому же все вышеперечисленные пункты влияют на состояние женщины и ее обратную отдачу - когда ее базовые потребности в безопасности, любви и заботе закрыты - она спокойно продолжает заниматься своими делами, доверяет и делает свой вклад в отношения. Хотя это и очень взаимный процесс .Мужчинам тоже важно, чтобы рядом с женщиной было эмоционально безопасно, если вы понимаете о чем я", - дополняет Татьяна.

В чем нуждается женщина, чтобы быть счастливой

Психолог сразу отметила, что любовь и забота для каждого из нас могут быть разными в проявлении. Кому-то важно дарить цветы, приносить кофе или ужинать вместе, кому-то вместе путешествовать, поддерживать различные идеи женщины в реализации, кому-то важна финансовая помощь.

Обычно есть более приоритетные вещи, потому что все мы не идеальны и не можем/не должны закрывать все свои потребности одним своим партнером. В здоровой позиции, мы умеем опираться на себя, брать и оказывать поддержку партнеру, а также взаимодействовать с миром и другими людьми.

Поэтому так важно больше познавать себя, взрослеть и брать на себя ответственность. В первую очередь, за свое состояние, любовь и заботу к себе, проявлять ее в различных действиях. Тогда от уменьшенных ожиданий от мужчины и по наглядному примеру, как вам нравится и ему самому захочется о вас заботиться", – говорит Татьяна.

Как мужчине понять, что его женщина с ним действительно счастлива

"Конечно, по глазам. Это состояние, это улыбка, это спокойствие. Да, не всегда есть настроение, это жизнь и бывают разные периоды в паре. Но обычно это чувствуется, когда у вас и между вами всего достаточно и вы вдвоем делаете вклад в ваши отношения и в заботу друг о друге", - подытожила психолог.

Татьяна также дала три важных совета мужчинам для счастья их женщин: