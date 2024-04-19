Як зробити вдома кондиціонер для білизни, який набагато кращий за магазинний

Чому магазинні кондиціонери небезпечні

Щодня ми використовуємо багато продуктів із сильним запахом. Ароматизатори є одними з найпоширеніших алергенів. Особливо, якщо ми щодня наносимо їх на обличчя чи тіло і любимо часто міняти креми та іншу косметику.

Чим сильніше ароматизовані продукти ми використовуємо, тим більший ризик того, що один із них згодом спричинить у нас алергію.

Якщо шафки у вашій ванній схожі на полиці в магазині (адже там дуже багато продуктів), ви легко можете замінити хоча б 1 миючий засіб на більш натуральний.

Домашній кондиціонер для білизни містить лише 2 інгредієнти, за винятком води. Лише 30 мл (2 столові ложки) достатньо для одного прання, щоб відчути різницю. Одяг буде пахнути так, як ви хочете, і буде таким же м’яким, як щойно куплений. Гладити його також буде легше.

З чого складається кондиціонер?

Багато людей також відмовляються від магазинних пральних порошків з екологічних міркувань - на благо нашої планети. Інгредієнти рідини, яку ми пропонуємо, є натуральними та біорозкладними (вони розкладаються та не завдають шкоди навколишньому середовищу).

Основним компонентом рідини є лимонна кислота. Купити її можна в кожному супермаркеті в розділі випічки. Лимонна кислота пом'якшить воду і освіжить білизну. Вона також запобігає розмноженню бактерій.

Другий продукт для домашнього кондиціонера для білизни - справжня ефірна олія.

Ви також можете використовувати 1 продукт цього типу з обраним ароматом. Ефірна олія має бути на 100% натуральною - це не має бути синтетичний аромат.

Для людей з чутливою шкірою підійде ефірна олія лаванди, а в розведеному вигляді її рекомендують навіть немовлятам - для заспокоєння шкіри і для її змащування. Ще одна рідко алергенна ефірна олія - ветівер (має приємний деревний запах).

Аромат буде помітним, але він не перебиватиме парфуми або лосьйон для тіла, які ви використовуєте.

Як зробити саморобний ополіскувач для білизни?

Налийте в банку або пляшку 2 склянки теплої кип'яченої води. Додайте 3 чайні ложки лимонної кислоти і десяток крапель обраного ефірного масла.

Перемішуйте, поки кислота не розчиниться у воді. Використовуйте суміш як будь-який інший ополіскувач. Налийте 30 мл (2-3 столові ложки) в барабан на останній фазі циклу, безпосередньо перед останнім полосканням.

Використовуючи пом’якшувачі тканини та рідини для прання, подбайте також про пральну машину та її гігієну.

Якщо пристрій не чистити досить часто, ополіскувач може стати неефективним. Одяг вбере затхлий запах пральної машини. Щоб очистити та продезінфікувати внутрішню частину пральної машини, час від часу мийте її без вставки. Насипте 1/2 склянки харчової соди в ящик для порошку і виберіть режим високотемпературного прання.

Харчова сода очистить внутрішню частину пральної машини і нейтралізує неприємні запахи.