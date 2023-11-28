Дістали прання, а воно смердить? Як очистити машинку від сміття, плісняви та бактерій
Інколи пральну машину доводиться запускати на ніч. Однак зранку на декого може чекати неприємний сюрприз - прання матиме неприємний запах, хоча й не лежало вологим занадто довго.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як найкраще доглядати за пралкою та чи можна подолати неприємний запах і плісняву всередині механізму.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: AllMaster, Vencon, Taka-Vanna, Service Centers.
Чому виникає неприємний запах
Якщо ви помітили, що у пральній машині з'явився неприємний запах, який залишається навіть на щойно випраних речах, потрібно негайно виправляти цю ситуацію.
Найчастіше сморід виникає внаслідок забруднення пралки й навіть виникнення плісняви чи грибків, невидимих неозброєному оку.
Причини можуть бути різні:
- неправильно підібраний засіб для прання (не знищує разом із брудом всі шкідливі мікроорганізми та бактерії й не вимивається з одягу повною мірою)
- неправильне дозування засобу для прання (якщо в машинці утворюється забагато піни, вона може не змиватися, а осідати у важкодоступних місцях в барабані чи на ущільнювачі й перетворюватися з часом на плісняву)
- використання кондиціонера без додаткового полоскання (він потребує тривалого прання, інакше залишає по собі сизий наліт, що є ідеальний для грибків)
- регулярне прання на низьких температурах (бактерії та бруд з одягу потрапляють всередину механізму і не знищуються при нагріванні)
- постійне прання у швидкому "експрес-режимі" (барабан пралки не дезінфікується на низьких температурах і "збагачується" колоніями грибка)
- засмічення в зливному шлангу чи каналізаційній трубі (тоді з машинки може тхнути каналізацією)
- забруднення ущільнювача - манжети люка
- задовге перебування мокрих речей всередині машинки (прання може "задихнутися", як кажуть у народі)
У результаті прання хочеться отримувати чистоту, а не бактерії (ілюстративне фото: Freepik)
Як подолати сморід, плісняву й грибки
Для того, щоб ретельно очистити пральну машину, потрібно вимити її як зовні, так і зсередини.
Особливу увагу потрібно звернути на:
- манжет (ущільнювач, гумовий обідок) - його можна обробити легким розчином купоросу, залишити на добу й потім змити рідким милом чи пральним порошком (важливо, щоб купорос не потрапив на емаль)
- барабан - його можна очистити звичайною лимонною кислотою, оцтом, харчовою содою, білизною (відбілювачем) чи навіть Domestos (за умови використання високотемпературного прання впродовж щонайменше години)
- фільтруючі клапани - якщо грибок "розрісся" занадто широко
- відсік для порошків - його потрібно мити й сушити регулярно (для подолання сильного забруднення можна використати лимонну кислоту, оцет або білизну)
- зливний шланг - якщо він не промився впродовж чистки барабана, його потрібно зняти й прочистити "вручну" (у нагоді стане кевларовий трос із неметалевим йоржиком)
- фільтр - сітку-фільтр можна обтерти, а фільтраційний елемент промити водним розчином оцту або відбілювача (з подальшим промиванням водою)
Чиста пралка повинна буквально "сяяти" (ілюстративне фото: Freepik)
"Народні" рецепти
Дієвими розчинами для "сервісного прання" на високих температурах (задля подолання плісняви й грибків всередині машинки), дехто вважає:
- суміш чверті склянки соди з такою ж кількістю води (розчин потрібно влити у відсік для прального порошку) - у сам барабан при цьому радять додати дві повних склянки звичайного оцту
- суміш лимонної кислоти з водою - її радять засипати просто в барабан і запустити машинку в режим прання з подальшим полосканням
- суміш відбілювача (що містить хлор) з водою та оцтом - відбілювач радять залити у відсік для порошку, прання призупинити всередині циклу, через годину залити в дозатор склянку (чи дві) оцтової есенції та завершити прання із подальшим полосканням
Водночас майстри, яких періодично викликають для боротьби зі стійким неприємним запахом у пральних машинах, наголошують, що існують ситуації, коли ніщо, окрім спеціалізованих засобів вже не подіє.
Вони радять купувати такі собі "таблетки" для очищення пральних машин. За допомогою спеціальних компонентів і мікроелементів ці засоби успішно долають грибки та плісняву, а отже й неприємні запахи.
Для ефективного очищення майстри радять покласти таку "таблетку" у відсік для порошку і виставити пралку на максимально довгий і максимально гарячий режим із подальшим полосканням.
Високі температури вбивають шкідливі мікроорганізми (ілюстративне фото: Freepik)
Подальший догляд за пральною машиною
Для того, щоб ніколи більше не зустрічатися з неприємним запахом і шкідливими бактеріями у пралці, варто дотримуватися низки простих, але дієвих порад:
- не залишати мокру або ледь вологу білизну в барабані
- не зберігати брудну білизну в барабані машинки
- перевіряти кишені одягу перед запуском прання, щоб запобігти потраплянню бруду та сторонніх предметів
- після кожного прання протирати гумовий ущільнювач (манжет люка) і барабан сухою ганчіркою
- періодично витягати відсік для порошку, щоб ретельно вимити його та висушити
- не закривати кришку люка й давати приладу "дихати"
- використовувати програму прання з максимальною температурою (біля якої є позначка "кип'ятіння") хоча б раз на місяць - бажано із застосуванням відбілюючих засобів на основі хлору
- використовувати порошки з мікроелементами, які вбивають шкідливі мікроорганізми
- не насипати занадто багато засобів для прання
- завжди стежити, щоб прання було добре виполосканим
- не користуватися занадто часто кондиціонерами (особливо без додаткового полоскання)
- регулярно прочищати систему зливу, заливний фільтр та шланги
- раз на 1-2 місяці очищати нагрівальні елементи від накипу (склянку оцту або 100 г лимонної кислоти потрібно розмістити в середині барабана й запустити цикл прання з максимальною температурою)
Нагадаємо, раніше ми розповідали про 5 речей, які не можна прати з кондиціонером.
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