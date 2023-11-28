Дістали прання, а воно смердить? Як очистити машинку від сміття, плісняви та бактерій

Інколи пральну машину доводиться запускати на ніч. Однак зранку на декого може чекати неприємний сюрприз - прання матиме неприємний запах, хоча й не лежало вологим занадто довго.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: AllMaster, Vencon, Taka-Vanna, Service Centers.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як найкраще доглядати за пралкою та чи можна подолати неприємний запах і плісняву всередині механізму.

Чому виникає неприємний запах

Якщо ви помітили, що у пральній машині з'явився неприємний запах, який залишається навіть на щойно випраних речах, потрібно негайно виправляти цю ситуацію.

Найчастіше сморід виникає внаслідок забруднення пралки й навіть виникнення плісняви чи грибків, невидимих неозброєному оку.

Причини можуть бути різні:

неправильно підібраний засіб для прання (не знищує разом із брудом всі шкідливі мікроорганізми та бактерії й не вимивається з одягу повною мірою)

неправильне дозування засобу для прання (якщо в машинці утворюється забагато піни, вона може не змиватися, а осідати у важкодоступних місцях в барабані чи на ущільнювачі й перетворюватися з часом на плісняву)

використання кондиціонера без додаткового полоскання (він потребує тривалого прання, інакше залишає по собі сизий наліт, що є ідеальний для грибків)

регулярне прання на низьких температурах (бактерії та бруд з одягу потрапляють всередину механізму і не знищуються при нагріванні)

постійне прання у швидкому "експрес-режимі" (барабан пралки не дезінфікується на низьких температурах і "збагачується" колоніями грибка)

засмічення в зливному шлангу чи каналізаційній трубі (тоді з машинки може тхнути каналізацією)

забруднення ущільнювача - манжети люка

задовге перебування мокрих речей всередині машинки (прання може "задихнутися", як кажуть у народі)

У результаті прання хочеться отримувати чистоту, а не бактерії (ілюстративне фото: Freepik)

Як подолати сморід, плісняву й грибки

Для того, щоб ретельно очистити пральну машину, потрібно вимити її як зовні, так і зсередини.

Особливу увагу потрібно звернути на:

манжет (ущільнювач, гумовий обідок) - його можна обробити легким розчином купоросу, залишити на добу й потім змити рідким милом чи пральним порошком (важливо, щоб купорос не потрапив на емаль)

барабан - його можна очистити звичайною лимонною кислотою, оцтом, харчовою содою, білизною (відбілювачем) чи навіть Domestos (за умови використання високотемпературного прання впродовж щонайменше години)

фільтруючі клапани - якщо грибок "розрісся" занадто широко

відсік для порошків - його потрібно мити й сушити регулярно (для подолання сильного забруднення можна використати лимонну кислоту, оцет або білизну)

зливний шланг - якщо він не промився впродовж чистки барабана, його потрібно зняти й прочистити "вручну" (у нагоді стане кевларовий трос із неметалевим йоржиком)

фільтр - сітку-фільтр можна обтерти, а фільтраційний елемент промити водним розчином оцту або відбілювача (з подальшим промиванням водою)

Чиста пралка повинна буквально "сяяти" (ілюстративне фото: Freepik)

"Народні" рецепти

Дієвими розчинами для "сервісного прання" на високих температурах (задля подолання плісняви й грибків всередині машинки), дехто вважає:

суміш чверті склянки соди з такою ж кількістю води (розчин потрібно влити у відсік для прального порошку) - у сам барабан при цьому радять додати дві повних склянки звичайного оцту

суміш лимонної кислоти з водою - її радять засипати просто в барабан і запустити машинку в режим прання з подальшим полосканням

суміш відбілювача (що містить хлор) з водою та оцтом - відбілювач радять залити у відсік для порошку, прання призупинити всередині циклу, через годину залити в дозатор склянку (чи дві) оцтової есенції та завершити прання із подальшим полосканням

Водночас майстри, яких періодично викликають для боротьби зі стійким неприємним запахом у пральних машинах, наголошують, що існують ситуації, коли ніщо, окрім спеціалізованих засобів вже не подіє.

Вони радять купувати такі собі "таблетки" для очищення пральних машин. За допомогою спеціальних компонентів і мікроелементів ці засоби успішно долають грибки та плісняву, а отже й неприємні запахи.

Для ефективного очищення майстри радять покласти таку "таблетку" у відсік для порошку і виставити пралку на максимально довгий і максимально гарячий режим із подальшим полосканням.

Високі температури вбивають шкідливі мікроорганізми (ілюстративне фото: Freepik)

Подальший догляд за пральною машиною

Для того, щоб ніколи більше не зустрічатися з неприємним запахом і шкідливими бактеріями у пралці, варто дотримуватися низки простих, але дієвих порад: