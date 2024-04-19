Как сделать дома кондиционер для белья, который намного лучше магазинного

Почему магазинные кондиционеры опасны

Каждый день мы используем много продуктов с сильным запахом. Ароматизаторы являются одними из самых распространенных аллергенов. Особенно если мы ежедневно наносим их на лицо или тело и любим часто менять кремы и другую косметику.

Чем сильнее ароматизированные продукты мы используем, тем больше риск того, что один из них впоследствии повлечет за собой аллергию.

Если шкафчики в вашей ванной похожи на полки в магазине (ведь там очень много продуктов), вы легко можете заменить хотя бы 1 моющее средство более натуральным.

Домашний бельевой кондиционер содержит только 2 ингредиента, за исключением воды. Только 30 мл (2 столовых ложки) достаточно для одной стирки, чтобы почувствовать разницу. Одежда будет пахнуть так, как вы хотите, и будет такой же мягкой, как только что купленная. Гладить ее тоже будет легче.

Из чего состоит кондиционер?

Многие люди также отказываются от магазинных стиральных порошков по экологическим соображениям - во благо нашей планеты. Ингредиенты жидкости, которую мы предлагаем, являются натуральными и биоразлагаемыми (они разлагаются и не наносят вреда окружающей среде).

Основным компонентом жидкости является лимонная кислота. Купить ее можно в каждом супермаркете в разделе выпечки. Лимонная кислота смягчит воду и освежит белье. Она также предотвращает размножение бактерий.

Второй продукт для домашнего кондиционера для белья - настоящее эфирное масло.

Вы также можете использовать один продукт этого типа с выбранным ароматом. Эфирное масло должно быть на 100% натуральным - это не должен быть синтетический аромат.

Для людей с чувствительной кожей подойдет эфирное масло лаванды, а в разбавленном виде его рекомендуют даже младенцам - для успокоения кожи и для ее смазывания. Еще одно редко аллергенное эфирное масло - ветивер (имеет приятный древесный запах).

Аромат будет заметен, но он не будет перебивать духи или лосьон для тела, которые вы используете.

Как сделать самодельный ополаскиватель для белья?

Налейте в банку или бутылку 2 стакана теплой кипяченой воды. Добавьте 3 чайные ложки лимонной кислоты и десять капель выбранного эфирного масла.

Перемешивайте, пока кислота не растворится в воде. Используйте смесь как любой другой ополаскиватель. Налейте 30 мл (2-3 столовых ложки) в барабан на последней фазе цикла, непосредственно перед последним полосканием.

Используя смягчители ткани и жидкости для стирки, позаботьтесь также о стиральной машине и ее гигиене.

Если устройство не чистить достаточно часто, ополаскиватель может оказаться неэффективным. Одежда впитает затхлый запах стиральной машины. Чтобы очистить и продезинфицировать внутреннюю часть стиральной машины, время от времени стирайте ее без вставки. Насыпьте 1/2 стакана пищевой соды в ящик для порошка и выберите режим стирки.

Пищевая сода очистит внутреннюю часть стиральной машины и нейтрализует неприятные запахи.