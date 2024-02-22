Як зробити так, щоб телефон не розряджався у потязі. Тримайте супер-лайфхак

Чому розряджається телефон

Річ у тому, що акумулятор розряджається швидше, бо телефон намагається постійно спіймати мережу та підєднатися до неї. Це відбувається через нестабільність покриття у потязі. Це зовсім не економить ресурс гаджету.

Якщо акумулятор був ввечері повністю заряджений, то зранку, на жаль, він буде на нулі.

Щоб уникнути такої ситуації - вмикайте на телефоні "режим польоту" або взагалі вимикайте його, особливо, якщо це нічний потяг.

@vadymgrinko Знали, що потрібно так робити? Бо я дуже довго навіть не здогадувався, чому лягаєш в потязі з повним зарядом, а прокидаєшся з вимкненим і розрядженим телефоном Music Sounds Better with You - NEIL FRANCES

До речі, є на телефоні й додатки, які найбільш його розряджають.

Згідно з результатами, основними "винуватцями" витрати заряду в категорії середнього класу є SMS, особливо на пристроях нижчої цінової категорії.

Друге та третє місця у списку з енергоспоживання займають Facebook Messenger та Snapchat Chat відповідно, а також Instagram Chat та WhatsApp (у зазначеній послідовності). У випадку з ними більше страждають акумулятори флагманів.