Как сделать так, чтобы телефон не разряжался в поезде. Держите супер-лайфхак

Почему разряжается телефон

Дело в том, что аккумулятор разряжается быстрее, потому что телефон пытается постоянно поймать сеть и подключиться к ней. Это происходит из-за нестабильности покрытия в поезде. Это совсем не экономит ресурс гаджета.

Если аккумулятор вечером был полностью заряжен, то утром, к сожалению, он будет на нуле.

Чтобы избежать такой ситуации – включайте на телефоне "режим полета" или вообще выключайте его, особенно, если это ночное влечение.

@vadymgrinko Знали, что нужно так поступать? Потому что я очень долго даже не догадывался, почему ложишься в поезде с полным зарядом, а просыпаешься с выключенным и разряженным телефоном

Кстати, есть на телефоне и наиболее разряжающие приложения.

Согласно результатам, основными "виновниками" расхода заряда в категории среднего класса являются SMS, особенно на устройствах более низкой ценовой категории.

Второе и третье места в списке энергопотребления занимают Facebook Messenger и Snapchat Chat соответственно, а также Instagram Chat и WhatsApp (в указанной последовательности). В случае с ними больше страдают аккумуляторы флагманов.