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Як зробити так, щоб телефон не розряджався у потязі. Тримайте супер-лайфхак

Четвер 22 лютого 2024 11:29
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Як зробити так, щоб телефон не розряджався у потязі. Тримайте супер-лайфхак Як зробити, щоб телефон не розряджався у потязі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Багато українці подорожують потягами Укрзалізниці та в них дуже швидко розряджається смартфон.

Що робити, щоб цього уникнути, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео у TikTok.

Чому розряджається телефон

Річ у тому, що акумулятор розряджається швидше, бо телефон намагається постійно спіймати мережу та підєднатися до неї. Це відбувається через нестабільність покриття у потязі. Це зовсім не економить ресурс гаджету.

Якщо акумулятор був ввечері повністю заряджений, то зранку, на жаль, він буде на нулі.

Щоб уникнути такої ситуації - вмикайте на телефоні "режим польоту" або взагалі вимикайте його, особливо, якщо це нічний потяг.

@vadymgrinko

Знали, що потрібно так робити? Бо я дуже довго навіть не здогадувався, чому лягаєш в потязі з повним зарядом, а прокидаєшся з вимкненим і розрядженим телефоном

Music Sounds Better with You - NEIL FRANCES

До речі, є на телефоні й додатки, які найбільш його розряджають.

Згідно з результатами, основними "винуватцями" витрати заряду в категорії середнього класу є SMS, особливо на пристроях нижчої цінової категорії.

Друге та третє місця у списку з енергоспоживання займають Facebook Messenger та Snapchat Chat відповідно, а також Instagram Chat та WhatsApp (у зазначеній послідовності). У випадку з ними більше страждають акумулятори флагманів.

У нас також є матеріал про те, якими речами в жодному разі не можна протирати екран смартфона.

А ще ми писали, чому смартфон потрібно постійно оновлювати та що буде, якщо цього не робити.

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Укрзалізниця Смартфони зарядка
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