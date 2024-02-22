Как сделать так, чтобы телефон не разряжался в поезде. Держите супер-лайфхак
Многие украинцы путешествуют поездами Укрзализныци и у них очень быстро разряжается смартфон.
Что делать, чтобы этого избежать, говорит РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в TikTok.
Почему разряжается телефон
Дело в том, что аккумулятор разряжается быстрее, потому что телефон пытается постоянно поймать сеть и подключиться к ней. Это происходит из-за нестабильности покрытия в поезде. Это совсем не экономит ресурс гаджета.
Если аккумулятор вечером был полностью заряжен, то утром, к сожалению, он будет на нуле.
Чтобы избежать такой ситуации – включайте на телефоне "режим полета" или вообще выключайте его, особенно, если это ночное влечение.
@vadymgrinko
Знали, что нужно так поступать? Потому что я очень долго даже не догадывался, почему ложишься в поезде с полным зарядом, а просыпаешься с выключенным и разряженным телефоном
Кстати, есть на телефоне и наиболее разряжающие приложения.
Согласно результатам, основными "виновниками" расхода заряда в категории среднего класса являются SMS, особенно на устройствах более низкой ценовой категории.
Второе и третье места в списке энергопотребления занимают Facebook Messenger и Snapchat Chat соответственно, а также Instagram Chat и WhatsApp (в указанной последовательности). В случае с ними больше страдают аккумуляторы флагманов.
У нас также есть материал о том, какими вещами ни в коем случае нельзя протирать экран смартфона.
А еще мы писали, почему смартфон нужно постоянно обновлять и что будет, если этого не делать.