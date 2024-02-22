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Как сделать так, чтобы телефон не разряжался в поезде. Держите супер-лайфхак

Четверг 22 февраля 2024 11:29
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Как сделать так, чтобы телефон не разряжался в поезде. Держите супер-лайфхак Как сделать, чтобы телефон не разряжался в поезде (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Многие украинцы путешествуют поездами Укрзализныци и у них очень быстро разряжается смартфон.

Что делать, чтобы этого избежать, говорит РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в TikTok.

Почему разряжается телефон

Дело в том, что аккумулятор разряжается быстрее, потому что телефон пытается постоянно поймать сеть и подключиться к ней. Это происходит из-за нестабильности покрытия в поезде. Это совсем не экономит ресурс гаджета.

Если аккумулятор вечером был полностью заряжен, то утром, к сожалению, он будет на нуле.

Чтобы избежать такой ситуации – включайте на телефоне "режим полета" или вообще выключайте его, особенно, если это ночное влечение.

@vadymgrinko

Знали, что нужно так поступать? Потому что я очень долго даже не догадывался, почему ложишься в поезде с полным зарядом, а просыпаешься с выключенным и разряженным телефоном

Кстати, есть на телефоне и наиболее разряжающие приложения.

Согласно результатам, основными "виновниками" расхода заряда в категории среднего класса являются SMS, особенно на устройствах более низкой ценовой категории.

Второе и третье места в списке энергопотребления занимают Facebook Messenger и Snapchat Chat соответственно, а также Instagram Chat и WhatsApp (в указанной последовательности). В случае с ними больше страдают аккумуляторы флагманов.

У нас также есть материал о том, какими вещами ни в коем случае нельзя протирать экран смартфона.

А еще мы писали, почему смартфон нужно постоянно обновлять и что будет, если этого не делать.

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Укрзализныця Смартфоны зарядка
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