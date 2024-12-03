Як зробити так, щоб ялинка довше простояла: поради та лайфхаки

Хочете, щоб ваша ялинка стояла довго, не обсипалася і не жовтіла навіть після Нового року? Якщо ваша ялинка стоїть без води, важливо знати кілька простих, але ефективних правил догляду, щоб вона довше залишалася зеленою і гарною.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає секрети, які допоможуть легко продовжити життя вашої новорічної ялинки.
Одним із головних ворогів ялинки є різкі перепади температур. Тому перед тим, як занести ялинку в дім, залиште її на кілька годин у прохолодному приміщенні, наприклад, на балконі або в гаражі. Це дозволить дереву адаптуватися до змін температури. У приміщенні не ставте ялинку близько до батарей, обігрівачів або камінів - тепло прискорює висихання дерева.
Щоб ялинка довше залишалася свіжою, важливо підготувати її основу. Безпосередньо перед встановленням підріжте стовбур на 1-2 см. Це допоможе дереву краще поглинати вологу з повітря.
Обробіть зріз спеціальними розчинами для збереження свіжості. Їх можна придбати у магазинах для садівників. Альтернативою стане розчин з 2 столових ложок кухонної солі (вона має чудові консервувальні властивості та допоможе утримати вологу в хвої) і цукру (його часто використовують для підживлення зрізаних квітів) в 1 літрі води.
Якщо ваша ялинка стоїть без води, забезпечте достатню вологість у приміщенні. Використовуйте зволожувач повітря, особливо якщо у вашому домі працює центральне опалення. Обприскуйте хвою водою з пульверизатора, але робіть це обережно, щоб не пошкодити електричні гірлянди.
Протяги також шкодять ялинці, прискорюючи висихання і осипання голок. Розмістіть дерево в місці, де немає сильних потоків повітря, наприклад, подалі від дверей або вікон, які часто відкриваються.
Сьогодні у продажу можна знайти аерозолі для захисту хвої. Вони утворюють тонку плівку на поверхні голок, зберігаючи їхню вологу. Розпиліть засіб на дерево одразу після встановлення. Зберегти хвою еластичною і блискучою допоможе також розчин гліцерину з водою.
Не перевантажуйте ялинку важкими прикрасами, які можуть пошкодити гілки та спричинити осипання хвої. Легкі іграшки та світлодіодні гірлянди стануть оптимальним вибором.
Однак ключ до довговічності ялинки - це її якість ще на момент покупки. Обираючи дерево, перевірте голки: вони мають бути пружними, не ламатися і не осипатися при легкому постукуванні. Зверніть увагу на зріз: свіжий зріз має світлий колір і злегка вологу текстуру. Темний або сухий зріз може свідчити про те, що дерево зрізали давно.
Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви зможете насолоджуватися красою і ароматом живої ялинки протягом усього святкового сезону. А атмосфера Нового року та Різдва у вашому домі стане ще більш затишною та теплою.
До речі, раніше ми писали, скільки коштуватимуть живі ялинки цього року.
А також розповідали, як прикрасити дім до Різдва без встановлення ялинки.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Real Simple, Forestry England, Good Housekeeping.