Як зробити так, щоб чоловік думав про вас після першого побачення? Головні секрети
Перше побачення - це завжди трохи магія і трохи стратегія. Але головний секрет у тому, що зачаровують не техніки, а справжність. Однак, є кілька хитрощів, які допоможуть зробити так, щоб він думав про вас навіть після того, як ви розійшлися.
Які хитрощі допоможуть вам зачарувати чоловіка з першого побачення, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.
Будьте собою, але у найкращій версії
Експерт радить - не намагайтеся виглядати ідеально. Краще будьте природною, розслабленою і впевненою.
"Чоловіки відчувають фальш. Ваша унікальність - це те, що запам’ятається", - каже коуч.
Створіть атмосферу легкості
Гумор, легкі жарти, вміння підтримати бесіду без зайвої серйозності - це те, що приваблює.
За словами фахівця, якщо поруч із вами чоловік сміється і відчуває себе комфортно - він захоче зустрітися знову.
Дозвольте йому відчути себе чоловіком
Не йдеться про театральну безпорадність, але дати йому можливість проявити себе - це сильний хід.
"Чоловіки люблять відчувати себе потрібними, тому не соромтеся попросити про дрібницю - подати руку, відкрити двері, порадити щось із меню", - пояснює Віталій Курсік. Дозвольте чоловікові відчути себе сильним та потрібним(фото: Getty Images)
Таємничість - це мистецтво
Не варто викладати всю свою біографію за одну вечерю. Легкі натяки, цікаві історії без фінального розв’язку - це те, що змусить його хотіти дізнатися вас краще.
Контакт очима та мова тіла
Очі - це те, що говорить більше за слова. Періодичний зоровий контакт, легка посмішка, невимушені дотики (наприклад, торкнутися руки, коли смієтесь) - все це створює хімію.
Дозвольте собі трохи інтриги на прощання
Закінчіть зустріч на піку цікавості.
"Наприклад, фразою: "Я чудово провела час, але ще не вирішила, чи хочу продовження" - і підморгніть. Це змусить його думати про вас навіть після побачення", - радить експерт.
І головне - не грайте, а кайфуйте
Якщо вам комфортно, цікаво, весело - він це відчує. Найкращий спосіб зачарувати - бути жінкою, яка сама отримує задоволення від моменту.
"Зачаровувати - це не про хитрощі, а про енергію, яку ви випромінюєте. І якщо ви справді кайфуєте від себе, то шанс, що він захоче вас знову побачити, зростає в рази", - резюмує Віталій Курсік.
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