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Як зробити так, щоб авокадо швидко дозрів: знадобиться дві хвилини

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Субота 03 грудня 2022 08:08
Як зробити так, щоб авокадо швидко дозрів: знадобиться дві хвилини Як зробити стиглим авокадо (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Авокадо дуже часто продається в магазинах незрілим, на дотик він дуже твердий. Але є простий спосіб зробити цей плід стиглим.

У виданні Sante Plus поділилися лайфхаком швидкого дозрівання цього плоду. Рішення просте і займе кілька хвилин.

У чому користь авокадо?

Крім того, що вони смачні, у цих плодів чудові поживні властивості. Авокадо називають суперпродуктом. У ньому містяться такі вітаміни, як Е, С, В6, клітковина, мідь чи навіть фолієва кислота.

Також ці плоди є джерелом антиоксидантних та протизапальних сполук. Вживання авокадо сприяє здоров'ю кишечника, а також підтримує здорову вагу тіла.

Як зробити авокадо стиглим?

Для цього способу вам знадобиться мікрохвильова піч. Тепер розповімо про кроки, які потрібно зробити.

  • Насамперед, добре вимийте авокадо.
  • Проколіть його ножем, вилкою або зубочисткою.
  • Розріжте його навпіл і видаліть серцевину.
  • Потім загорніть кожну половинку в харчову плівку, придатну для використання в мікрохвильовій печі. Не затягуйте дуже сильно, щоб фрукти не вибухнули.
  • Встановіть мікрохвильову піч на низький температурний режим, якщо вона потужна. Або встановіть її на середню потужність.
  • Помістіть авокадо в мікрохвильову піч на 30 секунд.
  • Як тільки він стане м'яким, дістаньте його з духовки та помістіть загорнуті половинки під холодну проточну воду.

Після цього овоч готовий до вживання.

Читайте також, як швидко розрізати авокадо на четвертинки.

Додамо також, що цей продукт виявляли і ряд протипоказань .

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