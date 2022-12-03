Как сделать так, чтобы авокадо быстро дозрел: понадобится две минуты
Авокадо очень часто продается в магазинах неспелым, на ощупь он очень твердый. Но есть простой способ сделать этот плод спелым.
В издании Sante Plus поделились лайфхаком по быстрому созреванию этого плода. Решение простое и займет несколько минут.
В чем польза авокадо?
Помимо того, что они вкусные, у этих плодов потрясающие питательные свойства. Авокадо называют суперпродуктом. В нем содержатся такие витамины, как Е, С, В6, клетчатка, медь или даже фолиевая кислота.
Также эти плоды являются источником антиоксидантных и противовоспалительных соединений. Употребление авокадо способствует здоровью кишечника, а также поддерживает здоровый вес тела.
Как сделать авокадо спелым?
Для этого способа вам понадобится микроволновая печь. Теперь расскажем по шагам, что нужно сделать.
- Прежде всего, хорошо вымойте авокадо.
- Проколите его ножом, вилкой или зубочисткой.
- Разрежьте его пополам и удалите сердцевину.
- Затем заверните каждую половинку в пищевую пленку, пригодную для использования в микроволновой печи. Не затягивайте слишком сильно, чтобы фрукты не взорвались.
- Установите микроволновую печь на низкий температурный режим, если она мощная. Либо установите ее на среднюю мощность.
- Поместите авокадо в микроволновую печь на 30 секунд.
- Как только он станет мягким, достаньте его из духовки и поместите завернутые половинки под холодную проточную воду.
После этого овощ готов к употреблению.
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Добавим также, что у этого продукта обнаруживали и ряд противопоказаний.