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Как сделать так, чтобы авокадо быстро дозрел: понадобится две минуты

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Суббота 03 декабря 2022 08:08
Как сделать так, чтобы авокадо быстро дозрел: понадобится две минуты Как сделать спелым авокадо (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Авокадо очень часто продается в магазинах неспелым, на ощупь он очень твердый. Но есть простой способ сделать этот плод спелым.

В издании Sante Plus поделились лайфхаком по быстрому созреванию этого плода. Решение простое и займет несколько минут.

В чем польза авокадо?

Помимо того, что они вкусные, у этих плодов потрясающие питательные свойства. Авокадо называют суперпродуктом. В нем содержатся такие витамины, как Е, С, В6, клетчатка, медь или даже фолиевая кислота.

Также эти плоды являются источником антиоксидантных и противовоспалительных соединений. Употребление авокадо способствует здоровью кишечника, а также поддерживает здоровый вес тела.

Как сделать авокадо спелым?

Для этого способа вам понадобится микроволновая печь. Теперь расскажем по шагам, что нужно сделать.

  • Прежде всего, хорошо вымойте авокадо.
  • Проколите его ножом, вилкой или зубочисткой.
  • Разрежьте его пополам и удалите сердцевину.
  • Затем заверните каждую половинку в пищевую пленку, пригодную для использования в микроволновой печи. Не затягивайте слишком сильно, чтобы фрукты не взорвались.
  • Установите микроволновую печь на низкий температурный режим, если она мощная. Либо установите ее на среднюю мощность.
  • Поместите авокадо в микроволновую печь на 30 секунд.
  • Как только он станет мягким, достаньте его из духовки и поместите завернутые половинки под холодную проточную воду.

После этого овощ готов к употреблению.

Читайте также, как быстро разрезать авокадо на четвертинки.

Добавим также, что у этого продукта обнаруживали и ряд противопоказаний.

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