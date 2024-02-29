Як зробити свій гардероб зручним та мобільним

Одну і ту саму річ можна та потрібно носити у різних образах та стилістиці. Особливо, якщо це базові елементи вашого гардероба, або аксесуари, сумки та взуття.Коли речі добре поєднується у вашому гардеробі, це насправді дуже зручно.

Існує думка, щоб одягатись гарно - потрібно багато речей, але це зовсім не так. Впевнено можна сказати, що така формула не завжди дієва і зручна для повсякденного життя.

По-перше, повага до себе та свого часу. Вам не потрібно витрачати багато часу для того, щоб проаналізувати чи працюють речі разом у парі, чи створюють повноцінний образ, який своєю чергою наповнений гармонією, має привабливе кольорове поєднання та виглядає стильно та цікаво.

Зазвичай, жінка має неможливу кількість задач, які їй потрібно виконати за певний час. Хатні справи, робота, саморозвиток, кохана людина, затишок, друзі, гості, закупки, моніторинг багатьох членів родини і цей список можна продовжувати нескінченно, виходить, у жінки просто не завжди є час для того, щоб ще й вигадати безліч образів та подумати над їхньою грандіозною гармонією.

Як зробити свій гардероб зручним та мобільним (фото: Freepik)

Цю проблему і вирішує мобільність вашої шафи та стилісти, які можуть допомогти вам у вирішенні питань, стосовно стилю та моди, які вивчають це питання та знаються на цій темі.

Рекомендовано або створити собі зручний, красивий, гармонійний гардероб, або делегувати це тому, хто дійсно допоможе у вирішенні питання. Бо ніхто крім вас не зможе вам допомогти поважати свій час, потреби та бажання.

По-друге, неабияка економія коштів. Знаючи про вже існуючі речі, які у результаті створюють, так би мовити, капсулу, ви не будете купувати речі, які просто так залітають до вас у шафу тільки через те, що вас просто сподобалась річ.

Коли стає зручно користуватись розумним гардеробом, згодом не хочеться порушувати цю ідилію комфорту та простоти.

Тим паче коли річ явно не поєднується ні з чим, виникає потреба купувати пару: сумку, взуття, спідницю і тому подібне.

І це круто, коли це свідоме рішення розширення вашого гардероба і ви так само будете носити речі, і не забудете викинути старі, на місце яких прийде універсальний сет.

Але усі ми знаємо що не завжди це працює, тому, у хвилини потреби "схопити щось і купити" зупиніться та оцініть ситуацію. Запитайте себе чи дійсно вам потрібна ця річ, та чи має вона пару вже в існуючому гардеробі.