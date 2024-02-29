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Как сделать свой гардероб удобным и мобильным

Как сделать свой гардероб удобным и мобильным (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Сделать свой гардероб удобным и мобильным - это реально, важно лишь руководствоваться несколькими правилами.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".

Как сделать свой гардероб удобным и мобильным

Одну и ту же вещь можно и нужно носить в разных образах и стилистике. Особенно если это базовые элементы вашего гардероба, или аксессуары, сумки и обувь. Когда вещи хорошо сочетается в вашем гардеробе, это на самом деле очень удобно.

Существует мнение, чтобы одеваться хорошо - нужно много вещей, но это совсем не так. Уверенно можно сказать, что такая формула не всегда действенна и удобна для повседневной жизни.

Во-первых, уважение к себе и своему времени. Вам не нужно тратить много времени для того, чтобы проанализировать работают ли вещи вместе в паре, создают ли полноценный образ, который в свою очередь наполнен гармонией, имеет привлекательное цветовое сочетание и выглядит стильно и интересно.

Обычно женщина имеет невозможное количество задач, которые ей нужно выполнить за определенное время. Домашние дела, работа, саморазвитие, любимый человек, уют, друзья, гости, закупки, мониторинг многих членов семьи и этот список можно продолжать бесконечно, значит, у женщины просто не всегда есть время для того, чтобы еще и придумать множество образов и подумать над их грандиозной гармонией.

Как сделать свой гардероб удобным и мобильным (фото: Freepik)

Эту проблему и решает мобильность вашего шкафа и стилисты, которые могут помочь вам в решении вопросов, касающихся стиля и моды, которые изучают этот вопрос и разбираются в этой теме.

Рекомендуется либо создать себе удобный, красивый, гармоничный гардероб, либо делегировать это тому, кто действительно поможет в решении вопроса. Ибо никто кроме вас не сможет помочь уважать свое время, потребности и желания.

Во-вторых, незаурядная экономия средств. Зная об уже существующих вещах, которые в результате создают, так сказать, капсулу, вы не будете покупать вещи, которые просто так залетают к вам в шкаф только потому, что вам просто понравилась вещь.

Когда становится удобно пользоваться умным гардеробом, впоследствии не хочется нарушать эту идиллию комфорта и простоты.

Тем более, когда вещь явно не сочетается ни с чем, возникает потребность покупать пару: сумку, обувь, юбку и тому подобное.

И это круто, когда это сознательное решение расширения вашего гардероба и вы так же будете носить вещи, и не забудете выбросить старые, на место которых придет универсальный сет.

Но все мы знаем, что не всегда это работает, поэтому в минуты необходимости "схватить что-то и купить" остановитесь и оцените ситуацию. Спросите себя действительно ли вам нужна эта вещь, но есть ли у нее пара уже в существующем гардеробе.

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