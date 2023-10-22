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Як зробити стабільний інтернет під час виключення світла: покрокова інструкція

Як зробити стабільний інтернет під час блекаутів (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Під час відключення світла для багатьох виникає питання, як продовжити роботу чи навчання без стабільного інтернету. Минулого року українці вигадували безліч ноу-хау, як зберегти сигнал інтернету під час блекаутів, але основна проблема була в якості сигналу провайдеру.

Як зробити інтернет стабільним під час вимкнення світла та залишатися на зв'язку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення Мінцифри у Telegram.

Як повідомляють у Мінцифри, зараз йде активна підготовка до зими та можливих відключень світла.

"Разом з операторами та провайдерами працюємо, щоб зробити знеструмлення максимально непомітними для українців", - повідомили у відомстві.

У підготовку входить забезпечення провайдерів системами резервного живлення та розробка плану дії під час блекаутів.

Додатково для українців підготували інструкцію на випадок екстремальних ситуацій, яку можна зберегти.

Крок 1. Уточніть у вашого провайдера, чи перейшов він на енергоощадні інтернет-мережі за технологією xPON.

Крок 2. Резервне підключення.

Якщо перейшов: Придбайте повербанк для Wi-Fi роутера та USB DС-кабель. Щоб заживити роутер від повербанку. Все, тепер ви зможете залишатися вдома онлайн не тільки під час віялових відключень світла, а протягом тривалого знеструмлення.

Якщо не перейшов: Знайдіть найближчого провайдера з xPON мережею та подайте заявку для підключення. Щоб прискорити цей процес, скооперуйтеся з сусідами.

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Скриншот

До речі, раніше ми писали про те, про які корисні функції вашого Wi-Fi роутера ви точно не знали.

А також розповідали про те, як поставити роутер так, щоб інтернет був у всій квартирі.

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