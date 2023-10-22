Як зробити стабільний інтернет під час виключення світла: покрокова інструкція

Як повідомляють у Мінцифри, зараз йде активна підготовка до зими та можливих відключень світла.

"Разом з операторами та провайдерами працюємо, щоб зробити знеструмлення максимально непомітними для українців", - повідомили у відомстві.

У підготовку входить забезпечення провайдерів системами резервного живлення та розробка плану дії під час блекаутів.

Додатково для українців підготували інструкцію на випадок екстремальних ситуацій, яку можна зберегти.

Крок 1. Уточніть у вашого провайдера, чи перейшов він на енергоощадні інтернет-мережі за технологією xPON.

Крок 2. Резервне підключення.

Якщо перейшов: Придбайте повербанк для Wi-Fi роутера та USB DС-кабель. Щоб заживити роутер від повербанку. Все, тепер ви зможете залишатися вдома онлайн не тільки під час віялових відключень світла, а протягом тривалого знеструмлення.

Якщо не перейшов: Знайдіть найближчого провайдера з xPON мережею та подайте заявку для підключення. Щоб прискорити цей процес, скооперуйтеся з сусідами.

Далі придбайте повербанк для Wi-Fi - роутера та USB DC-кабель, щоб заживити роутер від повербанку. Ось і все - тепер ви зможете користуватися інтернетом навіть під час відключення світла.

Скриншот