Як зробити смачні вареники з сиром або вишнями на Трійцю: три рецепти традиційної страви

Вареники з сиром і зеленню

Вареники з сиром і зеленню (фото: Freepik)

Вареники з сиром - певно, класичний, не надто солодкий варіант цієї страви, особливо, якщо додати зелень, яка є важливим інгредієнтом страв на Трійцю.

Щоб приготувати ці вареники, потрібні такі продукти:

домашній сир - 400 г;

борошно - 500 г;

яйце - 1 шт.;

вода - 250 мл;

зелень (петрушка, кріп) - до смаку;

сіль - до смаку.

Як готувати вареники з сиром і зеленню

Ці вареники можна зробити як солодкими, так і солоними, регулюючи кількість солі або додаючи цукор, без використання зелені.

Замісіть тісто для вареників, змішавши борошно з яйцем, сіллю та водою. Дайте готовому тісто відпочити 20-30 хвилин.

Розімніть сир, щоб зменшити грудочки. Якщо використовуєте зелень, промийте її та подрібніть - а після цього змішайте з сиром.

Розкачайте тісто на тонкий пласт, попередньо присипавши робочу поверхню борошном. Виріжте кружечки з тіста за допомогою склянки або форми.

Викладіть всередину кожного кружечка начинку, защіпніть краї і варіть в підсоленій киплячій воді 5-7 хвилин. За бажанням, готові вареники можна подавати зі сметаною.

Вареники з вишнею

Вареники з вишнею (фото: Freepik)

Вареники з вишнею, особливо политі сметаною чи медом, сподобаються не лише ласунам. Для того, щоб приготувати солодкі вареники з вишнею, треба ці інгредієнти:

вишні (без кісточок) - 500 г;

борошно - 400 г;

вода - 200 мл;

цукор - 100 г;

сіль -1 ч. л.;

сметана (або мед чи цукрова пудра) - для подачі.

Як готувати вареники з вишнею

Замісіть тісто для вареників - для цього змішайте борошно з сіллю, і потроху вливайте воду, перемішуючи, щоб уникнути грудочок. Тісто має бути м'яким та еластичним. Після цього залиште його на 30 хвилин відпочити.

Підготуйте начинку. Можна використовувати як свіжу, так і заморожено чи навіть консервовану вишню. Якщо берете свіжу вишню, помийте її та видаліть кісточки.

Заморожену вишню потрібно розморозити та пересипати в друшляк, щоб стікала зайва волога.

Так само слід злити рідину з консервованої вишні. Свіжу та заморожену вишню можна розрізати навпіл і перемішати з цукром. Консервована вишня достатньо солодка, тож використовувати цукор в цьому випадку не потрібно.

Розкачайте на присипаній борошном робочі поверхні тісто, зробивши пласт 2-3 мм завтовшки. За допомогою склянки виріжте кружечки, всередину кожного викладіть начинку.

Защипніть краї вареника і відваріть їх в підсоленій киплячій воді - протягом 3-5 хвилин, після того, як вони піднімуться на поверхню. Перекладіть готові вареники на тарілку і полийте сметаною або медом.

Вареники з полуницею

Вареники з полуницею (фото: Freepik)

Хоча такий варіант страви поширений менше, ніж два попередніх, ці солодкі вареники так само смачні. Для їхнього приготування потрібні такі інгредієнти:

полуниця - 500 г;

борошно - 600 г;

цукор - 3 ст. л.;

вода (холодна)- 200 мл;

крохмаль - 1 ч. л.;

сіль - 1/2 ч. л.;

олія - 3 ст. л.

Як готувати вареники з полуницею

Замісіть тісто - спочатку влийте в миску воду, розчиніть в ній сіль та цукор. Після цього влийте олію і поступово всипте борошно. Вимішайте тісто - воно має бути м'яким та еластичним. Потім залиште готове тісто на 20-30 хвилин.

В цей час помийте полуницю, видаліть плодоніжки, заберіть зайву вологу паперовим рушником. Наріжте ягоди шматочками середнього розміру.

Притрусіть борошном робочу поверхню і розкачайте тісто на тонкий пласт. Виріжте кружечки чашкою або склянкою, викладіть всередину полуничну начинку та притрусіть її цукром з крохмалем.

Защіпніть краї вареників і відваріть їх в киплячій воді - 5-6 хвилин, після того, як вареники спливуть. Після цього перекладіть на тарілку і за бажанням прикрасьте свіжими ягодами полуниці або збитими вершками чи сметаною.