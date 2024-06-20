Как сделать вкусные вареники с творогом или вишнями на Троицу: три рецепта традиционного блюда
Приближается Троица и Русальная неделя, у которых есть свои кулинарные традиции. В частности, одним из праздничных блюд являются обычные вареники - которые на самом деле были не только важной частью украинской кухни, но и обрядовым элементом. Обычно их готовили с творогом и вишней, а иногда с "летними" ягодами - клубникой.
О том, как готовить вареники с творогом и вишней в Троице, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Вареники с творогом и зеленью
Вареники с сыром и зеленью (фото: Freepik)
Вареники с творогом - вероятно, классический, не слишком сладкий вариант этого блюда, особенно, если добавить зелень, которая является важным ингредиентом блюд на Троицу.
Чтобы приготовить эти вареники, нужны следующие продукты:
- домашний творог - 400 г;
- мука - 500 г;
- яйцо - 1 шт.;
- вода - 250 мл;
- зелень (петрушка, укроп) - по вкусу;
- соль - по вкусу.
Как готовить вареники с сыром и зеленью
Эти вареники можно сделать как сладкими, так и солеными, регулируя количество соли или добавляя сахар без использования зелени.
Замесите тесто для вареников, смешав муку с яйцом, солью и водой. Дайте готовому тесту отдохнуть 20-30 минут.
Разомните творог, чтобы уменьшить комочки. Если вы используете зелень, промойте ее и измельчите - а после этого смешайте с творогом.
Раскатайте тесто на тонкий пласт, предварительно присыпав рабочую поверхность мукой. Вырежьте кружочки из теста с помощью стакана или формы.
Выложите внутрь каждого кружочка начинку, защипните края и варите в подсоленной кипящей воде 5-7 минут. По желанию готовые вареники можно подавать со сметаной.
Вареники с вишней
Вареники с вишней (фото: Freepik)
Вареники с вишней, особенно политые сметаной или медом, понравятся не только сладкоежкам. Для того чтобы приготовить сладкие вареники с вишней, нужны эти ингредиенты:
- вишни (без косточек) - 500 г;
- мука - 400 г;
- вода - 200 мл;
- сахар - 100 г;
- соль -1 ч. л.;
- сметана (или мед или сахарная пудра) - для подачи.
Как готовить вареники с вишней
Замесите тесто для вареников - для этого смешайте муку с солью, и понемногу вливайте воду, перемешивая, чтобы избежать комочков. Тесто должно быть мягким и эластичным. После этого оставьте его на 30 минут отдохнуть.
Подготовьте начинку. Можно использовать как свежую, так и замороженную или даже консервированную вишню. Если берете свежую вишню, умойте ее и удалите косточки.
Замороженную вишню нужно разморозить и пересыпать в дуршлаг, чтобы стекала излишняя влага.
Так же следует слить жидкость из консервированной вишни. Свежую и замороженную вишню можно разрезать пополам и перемешать с сахаром. Консервированная вишня достаточно сладкая, так что использовать сахар в этом случае не нужно.
Раскатайте на присыпанной мукой рабочие поверхности тесто, сделав пласт толщиной 2-3 мм. С помощью стакана вырежьте кружочки, внутрь каждого выложите начинку.
Защипните края вареника и отварите их в подсоленной кипящей воде - в течение 3-5 минут, после того, как они поднимутся на поверхность. Переложите готовые вареники на тарелку и полейте сметаной или медом.
Вареники с клубникой
Вареники с клубникой (фото: Freepik)
Хотя такой вариант блюда распространен менее двух предыдущих, эти сладкие вареники так же вкусны. Для их приготовления требуются следующие ингредиенты:
- клубника - 500 г;
- мука - 600 г;
- сахар - 3 ст. л.;
- вода (холодная) - 200 мл;
- крахмал - 1 ч. л.;
- соль - 1/2 ч. л.;
- растительное масло - 3 ст. л.
Как готовить вареники с клубникой
Замесите тесто - сначала влейте в миску воду, растворите в ней соль и сахар. После этого влейте растительное масло и постепенно всыпьте муку. Вымешайте тесто - оно должно быть мягким и эластичным. Затем оставьте готовое тесто на 20-30 минут.
В это время помойте клубнику, удалите плодоножки, уберите лишнюю влагу бумажным полотенцем. Нарежьте ягоды кусочками среднего размера.
Посыпайте мукой рабочую поверхность и раскатайте тесто на тонкий пласт. Вырежьте кружочки чашкой или стаканом, выложите внутрь клубничную начинку и посыпьте ее сахаром с крахмалом.
Защипните края вареников и отварите их в кипящей воде - 5-6 минут, после того, как вареники всплывут. После этого переложите их на тарелку и по желанию украсьте свежими ягодами клубники или взбитыми сливками, или сметаной.
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При написании материала использовались следующие источники: Spadok.org.ua, Домашняя Уютная Кухня, Рецепты.ua, Smachni vytivky.