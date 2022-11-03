Як зробити, щоб маленька дитина спала всю ніч: лайфхак від французів

Французи називають цей метод "пауза". Вперше про цей лайфхак дізнались у 2012 році з книги Памели Друкерман "Виховання дитини".

У чому полягає спосіб

Автор запевняла, що, якщо ви дасте дитині час заспокоїтися, коли вона плаче, і не будете одразу до неї бігти - то вона буде мило спати всю ніч. Цей спосіб добре працює на малюках, починаючи з шестимісячного віку.

"Тобто вдень або вночі, коли ваша дитина плаче, ви не відразу кидаєтеся до неї, берете на руки і втішаєте. Ви повинні дати їй трохи часу, щоб самій заспокоїтися, і тоді вона засинатиме самостійно", - стверджує блогер.

Експерти з дитячого сну вважають, що французький метод чудово працює.

"Вночі діти природно можуть плакати, коли прокидаються після циклу сну. Вони можуть кричати й все ще спати, але часто вони заспокоюються і знову поринають у глибокий сон", - розповів експерт із дитячого сну.

За його словами, французькі батьки просто чекають пару хвилин, щоб побачити, чи збирається їхня маленька дитина знову заснути. Очевидно, якщо дитина за пару хвилин не заспокоюється, то батьки підходять її втішити.

Експерти зі сну нагадують батькам, що нестача сну у дитини може призводити до серйозних проблем. Тому, щоб його уникнути, потрібно знати норми сну для кожного віку малюка і дотримуватися цих рамок.