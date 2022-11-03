RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как сделать, чтобы маленький ребенок спал всю ночь: лайфхак от французов

Как сделать так, чтобы ребенок спал всю ночь (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Очень многие родители мечтают, чтобы новорожденный малыш спал всю ночь. Оказывается, такой способ есть, и он широко распространен во Франции.

О нем рассказал пользователь TikTok под ником Ashketchum910.

Французы называют этот метод "пауза". Впервые об этом лайфхаке узнали в 2012 году из книги Памелы Друкерман "Воспитание ребенка".

В чем состоит способ

Автор уверяла, что, если вы дадите ребенку время успокоиться, когда он плачет, и не будете сразу к нему бежать - то он будет мило спать всю ночь. Этот способ отлично работает на малышах, начиная с шестимесячного возраста.

"То есть днем ​​или ночью, когда ваш ребенок плачет, вы не сразу бросаетесь к нему, берете на руки и утешаете. Вы должны дать ему немного времени, чтобы самому успокоиться, и тогда он будет делать так постоянно", - утверждает блогер.

Эксперты по детскому сну считают, что французский метод отлично работает.

"Ночью дети естественным образом могут плакать, когда просыпаются после цикла сна. Они могут кричать и все еще спать, но часто они успокаиваются и снова погружаются в глубокий сон", - рассказал эксперт по детскому сну.

По его словам, французские родители просто ждут пару минут, чтобы увидеть, собирается ли их маленький ребенок снова заснуть. Очевидно, что если ребенок за пару минут не успокаивается, то родители подходят его утешить.

Эксперты по сну напоминают родителям, что недостаток сна у ребенка может приводить к серьезным проблемам. Поэтому, чтобы его избежать, нужно знать нормы сна для каждого возраста малыша и соблюдать эти рамки.

Читайте также, можно ли детям давать смотреть мультики и как они на них влияют.

Также мы писали, что нельзя делать, когда у ребенка высокая температура.

Читайте РБК-Украина в Google News
дитина