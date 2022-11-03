Как сделать, чтобы маленький ребенок спал всю ночь: лайфхак от французов

Французы называют этот метод "пауза". Впервые об этом лайфхаке узнали в 2012 году из книги Памелы Друкерман "Воспитание ребенка".

В чем состоит способ

Автор уверяла, что, если вы дадите ребенку время успокоиться, когда он плачет, и не будете сразу к нему бежать - то он будет мило спать всю ночь. Этот способ отлично работает на малышах, начиная с шестимесячного возраста.

"То есть днем ​​или ночью, когда ваш ребенок плачет, вы не сразу бросаетесь к нему, берете на руки и утешаете. Вы должны дать ему немного времени, чтобы самому успокоиться, и тогда он будет делать так постоянно", - утверждает блогер.

Эксперты по детскому сну считают, что французский метод отлично работает.

"Ночью дети естественным образом могут плакать, когда просыпаются после цикла сна. Они могут кричать и все еще спать, но часто они успокаиваются и снова погружаются в глубокий сон", - рассказал эксперт по детскому сну.

По его словам, французские родители просто ждут пару минут, чтобы увидеть, собирается ли их маленький ребенок снова заснуть. Очевидно, что если ребенок за пару минут не успокаивается, то родители подходят его утешить.

Эксперты по сну напоминают родителям, что недостаток сна у ребенка может приводить к серьезным проблемам. Поэтому, чтобы его избежать, нужно знать нормы сна для каждого возраста малыша и соблюдать эти рамки.