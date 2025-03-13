Как сделать рабочий стол Windows более ярким с помощью живых обоев: простая инструкция

Хотите добавить яркости и динамики вашему рабочему столу в Windows? Живые обои - это отличное решение, которое сделает ваш ПК уникальным и стильным.

О том, как легко установить живые обои на рабочий стол и настроить их под свои предпочтения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический сайт PCWorld .

Как добавить живые обои в Windows

Если вы хотите сделать фон рабочего стола более визуально привлекательным, попробуйте использовать видеобэкграунд с помощью бесплатного приложения с открытым исходным кодом Lively Wallpaper.

В этом приложении уже есть несколько бесплатных видеороликов для фона рабочего стола, но вы также можете использовать свои собственные видео.

Сначала установите Lively Wallpaper из Microsoft Store. После первого запуска программы вы можете кликнуть по одному из отображаемых видео и выбрать его в качестве фона рабочего стола. Для поклонников "Матрицы" есть даже крутой видеофон, вдохновленный фильмом. Также есть опция "Дождь", которая тоже выглядит красиво.

Если вы хотите поставить собственное видео на рабочий стол, выберите "Добавить фон" и просто перетащите ваше видео на окно, которое появится.

Вы можете настроить, чтобы саундтрек был слышен только когда рабочий стол виден, то есть когда его не перекрывает программа в полноэкранном режиме. Также можно отрегулировать громкость с помощью соответствующих настроек. Если вы не хотите слышать звук, просто установите его на ноль в настройках. Кстати, это не повлияет на звук в других приложениях.

Если вы хотите вернуться к стандартному фону, выберите в верхней панели меню "X Active Backgrounds" и затем нажмите на крестик в центре нового окна.

Добавьте живые обои с помощью Lively Wallpaper (фото: IDG)

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