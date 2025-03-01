Як зробити ремонт у новобудові та не заплутатися: порядок дій від А до Я

Планування ремонту

Перед початком ремонту важливо провести ретельний аналіз квартири. Огляньте приміщення на предмет дефектів, перевірте рівність стін, якість стяжки та правильність встановлення вікон. Також слід переконатися в працездатності вентиляційних каналів та сантехнічних стояків.

Далі визначте, чи планується перепланування. Якщо ви хочете знести перегородки або створити нові зони, це слід передбачити на початковому етапі.

Наступним кроком є складання дизайн-проєкту, який допоможе візуалізувати кінцевий результат, обрати стиль інтер'єру, матеріали та визначити точне розташування меблів, розеток і освітлення.

Вибір команди або самостійний ремонт?

Перед власником квартири стоїть вибір: займатися ремонтом самостійно чи довірити роботу професіоналам. Самостійний ремонт дозволяє зекономити кошти та повністю контролювати процес, але потребує значних зусиль і знань.

Найняття ремонтної бригади забезпечує якісний результат і економію часу, однак вимагає додаткових витрат. Також можна обрати проміжний варіант - виконати деякі роботи власноруч, а складні етапи делегувати фахівцям. Важливо заздалегідь узгодити обсяг робіт, терміни виконання та бюджет.

Чорновий етап ремонту

Чорновий ремонт - це підготовка квартири до чистового оздоблення. Він включає:

Монтаж або демонтаж перегородок відповідно до плану.

Прокладку електропроводки та розташування розеток і вимикачів.

Установку сантехнічних труб для водопостачання та каналізації.

Вирівнювання стін і стелі, щоб забезпечити ідеальну основу для оздоблення.

Заливку стяжки на підлогу для створення рівної поверхні.

Монтаж опалювальних радіаторів та інших інженерних систем.

Якість чорнових робіт безпосередньо впливає на довговічність чистового оздоблення, тому важливо звернути увагу на деталі та використовувати надійні матеріали.

Ремонт у новобудові - ключовий етап перед новосіллям (фото: Freepik.com)

Чистове оздоблення квартири

Після завершення чорнових робіт можна переходити до чистового оздоблення. Цей етап включає:

Шпаклювання стін для подальшого фарбування або поклейки шпалер.

Фарбування стелі або встановлення натяжних стель.

Монтаж підвіконь, плінтусів та міжкімнатних дверей.

Укладання підлогового покриття - ламінату, плитки, паркету чи іншого матеріалу.

Облицювання керамічною плиткою у ванній кімнаті та на кухні.

Установку сантехніки - ванни, умивальника, унітазу.

Монтаж освітлювальних приладів та розеток.

На цьому етапі важливо дотримуватись технології укладки матеріалів, щоб уникнути дефектів у майбутньому.

Варіант без ремонту: чи варто чекати?

Іноді власники квартир вирішують відкласти ремонт, залишивши приміщення в базовому стані. Це може бути зручно для тих, хто планує зробити індивідуальне оздоблення в майбутньому або хоче поступово виконувати ремонт у міру наявності часу та коштів. Квартира без ремонту зазвичай має:

Чорнову стяжку підлоги.

Невирівняні стіни та стелі.

Відсутність розводки електрики та сантехніки.

Хоча цей варіант дозволяє зекономити на старті, згодом витрати на ремонт можуть зрости через зношення матеріалів або зміну цін на ринку.

Ключові моменти успішного ремонту

Успішний ремонт у новобудові залежить від ретельного планування та правильного вибору матеріалів і підрядників. Починаючи з огляду квартири та складання дизайн-проєкту, важливо на кожному етапі дотримуватись плану, уникати поспіху та продумувати деталі.

Визначте свої пріоритети - чи важлива для вас швидкість виконання робіт, економія коштів чи максимальна якість. Завдяки грамотному підходу ви зможете створити затишний та стильний інтер'єр, який відповідатиме вашим очікуванням.

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