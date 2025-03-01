Как сделать ремонт в новостройке и не запутаться: порядок действий от А до Я

Приобретение квартиры в новостройке - это лишь первый шаг на пути к созданию комфортного жилья. После получения ключей возникает важный вопрос: с чего начать ремонт?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает все основные этапы ремонта квартиры в новостройке - от первого осмотра помещения до финальной отделки.
Перед началом ремонта важно провести тщательный анализ квартиры. Осмотрите помещение на предмет дефектов, проверьте ровность стен, качество стяжки и правильность установки окон. Также следует убедиться в работоспособности вентиляционных каналов и сантехнических стояков.
Далее определите, планируется ли перепланировка. Если вы хотите снести перегородки или создать новые зоны, это следует предусмотреть на начальном этапе.
Следующим шагом является составление дизайн-проекта, который поможет визуализировать конечный результат, выбрать стиль интерьера, материалы и определить точное расположение мебели, розеток и освещения.
Перед владельцем квартиры стоит выбор: заниматься ремонтом самостоятельно или доверить работу профессионалам. Самостоятельный ремонт позволяет сэкономить средства и полностью контролировать процесс, но требует значительных усилий и знаний.
Наем ремонтной бригады обеспечивает качественный результат и экономию времени, однако требует дополнительных затрат. Также можно выбрать промежуточный вариант - выполнить некоторые работы самостоятельно, а сложные этапы делегировать специалистам. Важно заранее согласовать объем работ, сроки выполнения и бюджет.
Черновой ремонт - это подготовка квартиры к чистовой отделке. Он включает в себя:
Качество черновых работ напрямую влияет на долговечность чистовой отделки, поэтому важно обратить внимание на детали и использовать надежные материалы.
После завершения черновых работ можно переходить к чистовой отделке. Этот этап включает в себя:
На этом этапе важно соблюдать технологию укладки материалов, чтобы избежать дефектов в будущем.
Иногда владельцы квартир решают отложить ремонт, оставив помещение в базовом состоянии. Это может быть удобно для тех, кто планирует сделать индивидуальную отделку в будущем или хочет постепенно выполнять ремонт по мере наличия времени и средств. Квартира без ремонта обычно имеет:
Хотя этот вариант позволяет сэкономить на старте, впоследствии расходы на ремонт могут возрасти из-за износа материалов или изменения цен на рынке.
Успешный ремонт в новостройке зависит от тщательного планирования и правильного выбора материалов и подрядчиков. Начиная с осмотра квартиры и составления дизайн-проекта, важно на каждом этапе придерживаться плана, избегать спешки и продумывать детали.
Определите свои приоритеты - важна ли для вас скорость выполнения работ, экономия средств или максимальное качество. Благодаря грамотному подходу вы сможете создать уютный и стильный интерьер, который будет соответствовать вашим ожиданиям.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Riel.ua, Tarkett.ua, Vidbudova.com.ua.