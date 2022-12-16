Як зробити просту свічку, яка горітиме 10-12 годин

В Україні продовжуються відключення світла – за графіками, а також можливі аварійні відключення. Тому в кожному будинку потрібні свічки та бажано такі, які горітимуть довго.
Оригінальним способом створення такої свічки поділилася Катерина Бесперстова на своїй сторінці в Instagram.
Що вам знадобиться:
Як зробити
Наріжте тонку свічку за розміром вашої ємності - вона має виглядати на 1 см або бути нарівні з краями.
На дно ємності капніть трохи розпеченого парафіну та закріпіть свічку.
З однієї воскової свічки в 30 см можна зробити 5-6 лампадок.
Таку свічку можна поставити в кімнаті та обов'язково провітрити перед сном приміщення хоча б 10 хвилин.
Важливо! Не залишайте свічки без нагляду та ставте їх вище, де їх не зможуть дістати маленькі діти та домашні тварини – олія та свічка будуть розпечені.
До речі, раніше ми писали про те, які способи допоможуть вашій свічці горіти набагато довше.
А ще розповідали про те, як зробити найпростіші обігрівачі своїми руками.