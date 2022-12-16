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Как сделать простую свечку, которая будет гореть 10-12 часов

Как сделать свечу, которая будет гореть долго (unsplash com)
Автор: Анна Шиканова

В Украине продолжаются отключения света - по графикам, а также возможны аварийные отключения. Поэтому в каждом доме нужны свечи и желательно такие, которые будут гореть долго.

Оригинальным способом создания такой свечи поделилась Катерина Бесперстова на своей странице в Instagram.

Как сделать свечу своими руками

Что вам понадобится:

  • Маленькие баночки или рюмки с толстым дном
  • Парафиновая свечка
  • Восковая свечка - тонкая, длинная
  • Щепотка соли
  • Растительное масло (рафинированное, без запаха)
  • Нож
  • Спички

Как сделать

Нарежьте тонкую свечу по размеру вашей емкости - она должна выглядывать на 1 см или быть наравне с краями.

На дно емкости капните немного раскаленного парафина и закрепите свечу.

Потом наливаем растительное масло, добавляем немного соли. Зажигаем и наслаждаемся.

Из одной восковой свечи в 30 см можно сделать 5-6 лампадок.

Одна такая свеча будет гореть не менее 10-12 часов - в отличие от обычной восковой или парафиновой свечи, которая сгорает буквально за 2-3 часа.

Такую свечу можно поставить в комнате и обязательно проветрить перед сном помещение хотя бы 10 минут.

Важно! Не оставляйте свечи без присмотра и ставьте их повыше, где их не смогут достать маленькие дети и домашние животные - масло и свеча будут раскаленные.

Кстати, ранее мы писали о том, какие способы помогут вашей свече гореть намного дольше.

А еще рассказывали о том, как сделать самые простые обогреватели своими руками.

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