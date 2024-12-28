Як зробити простий макіяж на Новий рік 2025: Злата Огнєвіч поділилася своїми секретами (відео)

Обличчя

Спочатку співачка почала з базової підготовки шкіри. Необхідно нанести зволожувальний крем або праймер, щоб шкіра виглядала здоровою та сяючою.

Потім Огнєвіч використовувала консилер, щоб замаскувати недосконалості й темні кола під очима.

Порада: для цього найкраще підібрати консилер на кілька відтінків світліший за ваш тон шкіри.

Наступний етап - співачка нанесла тональний крем, який також можна замінити BB-кремом. Це необхідно, щоб зробити колір обличчя рівним і замаскувати всі вади.

Контуринг

Потім Злата Огнєвіч зробила контуринг: темний відтінок для контурингу потрібно використовувати під вилицями, уздовж лінії росту волосся з боків чола, уздовж нижньої частини підборіддя і шиї, а також на бічних частинах носа.

Світлий відтінок для контурингу необхідно нанести на ділянку під очима, у формі трикутника з основою вздовж лінії очей і вершиною, спрямованою до носа. Це освітлить область під очима і створить ефект ліфтингу.

Також його можна використовувати в центрі чола, на середину підборіддя і вздовж спинки носа, щоб зробити обличчя більш витягнутим. Для додаткового сяйва, світлий відтінок можна нанести на верхню частину вилиць.

Щоки

Нанесіть рум'яна на яблучка щік, щоб надати обличчю свіжості. Краще вибирати рум'яна в кремовій текстурі, які легко розтушовуються і дають природний ефект.

Брови

Надати форму бровам можна за допомогою олівця або гелю для брів.

Злата Огнєвіч підкреслила брови олівцем, а потім зверху закріпила спеціальним гелем.

Очі

Для макіяжу очей артистка використала бежеві тіні з металічним блиском. Потім вона за допомогою рідкої підводки намалювала стрілки. Це додасть виразності, не створюючи різких ліній. Можна зробити легку стрілку або просто підкреслити лінію росту вій.

Завершити макіяж очей Огнєвіч вирішила за допомогою туші. Нанесіть туш для об'єму на верхні та нижні вії, щоб очі стали більш виразними. Вибирайте туш з ефектом об'єму для драматичного погляду.

Губи

Губи співачка вирішила зробити акцентом у своєму образі. Їх вона виділила червоним олівцем, а зверху нанесла помаду і прозорий блиск.

Закріпити макіяж можна матуючою пудрою.