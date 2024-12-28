Как сделать простой макияж на Новый год 2025: Злата Огневич поделилась своими секретами (видео)

Лицо

Сначала певица начала с базовой подготовки кожи. Необходимо нанести увлажняющий крем или праймер, чтобы кожа выглядела здоровой и сияющей.

Затем Огневич использовала консилер, чтобы замаскировать несовершенства и темные круги под глазами.

Совет: для этого лучше всего подобрать консилер на пару оттенков светлее вашего тона кожи.

Следующий этап - певица нанесла тональный крем, который также можно заменить BB-кремом. Это необходимо, чтобы сделать цвет лица ровным и замаскировать все изъяны.

Контуринг

Затем Злата Огневич сделала контуринг: темный оттенок для контуринга нужно использовать под скулами, вдоль линии роста волос по бокам лба, вдоль нижней части подбородка и шеи, а также на боковых частях носа.

Светлый оттенок для контуринга необходимо нанести на область под глазами, в форме треугольника с основанием вдоль линии глаз и вершиной, направленной к носу. Это осветлит область под глазами и создаст эффект лифтинга.

Также его можно использовать в центре лба, на середину подбородка и вдоль спинки носа, чтобы сделать лицо более вытянутым. Для дополнительного сияния, светлый оттенок можно нанести на верхнюю часть скул.

Щеки

Нанесите румяна на яблочки щек, чтобы придать лицу свежесть. Лучше выбирать румяна в кремовой текстуре, которые легко растушевываются и дают естественный эффект.

Брови

Придать форму бровям можно с помощью карандаша или геля для бровей.

Злата Огневич подчеркнула брови карандашом, а затем сверху закрепила специальным гелем.

Глаза

Для макияжа глаз артистка использовала бежевые тени с металлическим блеском. Затем она с помощью жидкой подводки нарисовала стрелки. Это добавит выразительности, не создавая резких линий. Можно сделать легкую стрелку или просто подчеркнуть линию роста ресниц.

Завершить макияж глаз Огневич решила с помощью туши. Нанесите тушь для объема на верхние и нижние ресницы, чтобы глазки стали более выразительными. Выбирайте тушь с эффектом объема для драматичного взгляда.

Губы

Губы певица решила сделать акцентом в своем образе. Их она выделила красным карандашом, а сверху нанесла помаду и прозрачный блеск.

Закрепить макияж можно матирующей пудрой.