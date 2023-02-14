Як зробити простий кондиціонер для прання вдома: одяг буде м'яким та приємно пахнути

Самостійно зробити кондиціонер для білизни в домашніх умовах зовсім не складно. Більш того, він буде натуральним, безпечним та чудово пом'якшувати будь-які речі.
Про це пише Sante Plus.
Експерти радять пом'якшити свій одяг за допомогою гліцерину. Також він допомагає позбавитись від найстійкіших плям. Рослинний гліцерин можна використовувати так:
Вдома можна зробити свій власний кондиціонер для білизни з натуральних інгредієнтів. Допоможе у цьому звичайна сода.
Необхідно додати 1/2 склянки у відділення для кондиціонера перед циклом прання. Після цього одяг буде очищеним та м'яким.
Одяг буде м'яким та приємно пахнути завдяки ополіскувачу з ефірними оліями. Додати можна будь-які.
Щоб зробили 1 літр засобу, знадобиться:
Потрібно налити в місткість ефірної олії та додати оцет. Після цього налити воду та перемішувати, поки розчин не стане абсолютно однорідним.
Раніше ми повідомляли, чому люди не використовують режим швидкого прання.
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