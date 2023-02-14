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Як зробити простий кондиціонер для прання вдома: одяг буде м'яким та приємно пахнути

Як зробити кондиціонер для одягу (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Самостійно зробити кондиціонер для білизни в домашніх умовах зовсім не складно. Більш того, він буде натуральним, безпечним та чудово пом'якшувати будь-які речі.

Про це пише Sante Plus.

Чим можна пом'якшити білизну

Експерти радять пом'якшити свій одяг за допомогою гліцерину. Також він допомагає позбавитись від найстійкіших плям. Рослинний гліцерин можна використовувати так:

  • для об’ємного зимового одягу налийте ложку рослинного гліцерину в барабан машини перед початком циклу прання;
  • для легкого одягу можна набрати в миску теплу воду, потім додайте гліцерин з розрахунку одна чайна ложка на літр води. Замочіть у ньому свій одяг на 30 хвилин, потім вижміть;
  • можна налити столову ложку гліцерину безпосередньо у відділення для кондиціонера пральної машини. Також можна додати кілька крапель ефірних олій. Після цього білизна буде приємно пахнути.

Використайте соду

Вдома можна зробити свій власний кондиціонер для білизни з натуральних інгредієнтів. Допоможе у цьому звичайна сода.

Необхідно додати 1/2 склянки у відділення для кондиціонера перед циклом прання. Після цього одяг буде очищеним та м'яким.

Ополіскувач з ефірними оліями

Одяг буде м'яким та приємно пахнути завдяки ополіскувачу з ефірними оліями. Додати можна будь-які.

Щоб зробили 1 літр засобу, знадобиться:

  • 30 мл оцту;
  • 70 мл води;
  • 10-15 крапель ефірного масла.

Потрібно налити в місткість ефірної олії та додати оцет. Після цього налити воду та перемішувати, поки розчин не стане абсолютно однорідним.

Раніше ми повідомляли, чому люди не використовують режим швидкого прання.

Також ми писали, який одяг заборонено класти у пральну машину.

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