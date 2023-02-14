Как сделать простой кондиционер для стирки дома: одежда будет мягкой и приятно пахнуть

Чем можно смягчить белье

Эксперты советуют смягчить свою одежду с помощью глицерина. Также он помогает избавиться от самых стойких пятен. Растительный глицерин можно использовать так:

для объемной зимней одежды налейте ложку растительного глицерина в барабан машины перед началом цикла стирки;

для легкой одежды можно набрать в миску теплую воду, затем добавьте глицерин из расчета одна чайная ложка на литр воды. Замочите в нем свою одежду на 30 минут, затем выжмите;

можно налить столовую ложку глицерина непосредственно в отделение для кондиционера стиральной машины. Также можно добавить несколько капель эфирных масел. После этого белье будет приятно пахнуть.

Используйте соду

Дома можно сделать свой кондиционер для белья из натуральных ингредиентов. Поможет в этом обычная сода.

Необходимо добавить 1/2 стакана в отделение для кондиционера перед циклом стирки. После этого одежда будет очищенной и мягкой.

Ополаскиватель с эфирными маслами

Одежда будет мягкой и приятно пахнуть благодаря ополаскивателю с эфирными маслами. Добавить можно любые.

Чтобы сделали 1 литр средства, понадобится:

30 мл уксуса;

70 мл воды;

10-15 капель эфирного масла.

Необходимо налить в емкость эфирного масла и добавить уксус. После этого налить воду и перемешивать, пока раствор не станет абсолютно однородным.