Как сделать простой кондиционер для стирки дома: одежда будет мягкой и приятно пахнуть

Самостоятельно сделать кондиционер для белья в домашних условиях совсем не сложно. Более того, он будет натуральным, безопасным и отлично смягчает любые вещи.
Об этом пишет Sante Plus.
Эксперты советуют смягчить свою одежду с помощью глицерина. Также он помогает избавиться от самых стойких пятен. Растительный глицерин можно использовать так:
Дома можно сделать свой кондиционер для белья из натуральных ингредиентов. Поможет в этом обычная сода.
Необходимо добавить 1/2 стакана в отделение для кондиционера перед циклом стирки. После этого одежда будет очищенной и мягкой.
Одежда будет мягкой и приятно пахнуть благодаря ополаскивателю с эфирными маслами. Добавить можно любые.
Чтобы сделали 1 литр средства, понадобится:
Необходимо налить в емкость эфирного масла и добавить уксус. После этого налить воду и перемешивать, пока раствор не станет абсолютно однородным.
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