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Як зробити пастку для ос своїми руками: покрокова інструкція

Ос краще тримати подалі (фото: Pixabay.com)
Автор: Фелікс Коркін

Оси можуть створити багато незручностей, коли ви відпочиваєте за столом на природі або гуляєте в саду. Щоб захистити себе від неприємного сусідства, можна виготовити дешеву та дієву пастку власноруч. Як зробити пастку для ос просто та швидко?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає вам про декілька способів зробити пасту для ос власноруч з самих простих побутових предметів.

Як виготовити пастку для ос

Для створення пастки вам знадобляться:

  • Перманентний маркер.
  • Ніж.
  • Пляшка від газованої води на 1,5-2 літри.
  • Кусок дроту для підвішування пастки.
  • Принада (цукор, варення, сік, вино).

Далі: 

  • Візьміть пляшку і маркером намалюйте лінію трохи нижче звуження горлечка.
  • Відріжте верхню частину пляшки.
  • Налийте в пляшку солодку воду, сік, вино або покладіть шматочок м’яса.
  • Зніміть кришку з відрізаної частини пляшки, переверніть її догори дном і вставте у нижню частину.
  • Розмістіть пастку там, де вас найбільше турбують оси. Її можна поставити або підвісити на дерево чи кущ.

Оси приваблюються запахом приманки і влітають у пляшку через вузьке горлечко. Потрапивши всередину, вони не можуть знайти вихід і зрештою гинуть, потонувши у рідині.

Ця картинка пояснює усе без зайвих слів 

Альтернативні способи виготовлення пасток

Якщо немає часу чи бажання споруджувати складні конструкції, можна швидко зробити просту пастку. Візьміть банку з-під варення, залийте її водою до половини, накрийте плівкою з дірочками. Оси, приваблені запахом, влітатимуть через отвори й одразу потонуть.

Ефективна принада - кока-кола, цукор, вода, пиво. Можна просто залишити трохи на дні банки напій, а стінки змастити вазеліном або рослинною олією.

Пастка для ос з вина

Для ос, які дуже люблять алкоголь, можна зробити пастку зі звичайної трилітрової банки. Налийте на дно трохи вина або розведеного меду, закатайте банку металевою кришкою з отвором для трубочки. Комахи, почувши запах, залетять у банку, але знайти вихід уже не зможуть.

Як обдурити ос штучним гніздом?

Оси мають властивість чітко дотримуватися територіальних меж і не терплять конкуренції. Цю особливість можна використовувати, щоб обдурити їх за допомогою штучного гнізда, створивши ілюзію присутності іншої колонії ос.

Щоб зробити штучне гніздо, скористайтеся таким методом: наповніть щільний поліетиленовий пакет подрібненим папером. Зкомкайте ще один паперовий пакет і помістіть його всередину поліетиленового мішка з папером. Зробіть отвір зверху пакета і продіньте в нього шматок шпагату. 

Повісьте імпровізоване гніздо поряд із справжнім осиним, щоб комахи його помітили. Помітивши штучне гніздо, вони можуть запідозрити присутність конкурентів і залишити своє гніздо, вирішивши, що територія вже зайнята.

Раніше ми вже писали про 5 дуже небезпечних комах-шкідників на вашому городі.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Bob Vila, Everyday Cheapskate, Spruce.

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