Як зробити пастку для ос своїми руками: покрокова інструкція

Оси можуть створити багато незручностей, коли ви відпочиваєте за столом на природі або гуляєте в саду. Щоб захистити себе від неприємного сусідства, можна виготовити дешеву та дієву пастку власноруч. Як зробити пастку для ос просто та швидко?
РБК-Україна (проект Styler) розповідає вам про декілька способів зробити пасту для ос власноруч з самих простих побутових предметів.
Для створення пастки вам знадобляться:
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Оси приваблюються запахом приманки і влітають у пляшку через вузьке горлечко. Потрапивши всередину, вони не можуть знайти вихід і зрештою гинуть, потонувши у рідині.
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Якщо немає часу чи бажання споруджувати складні конструкції, можна швидко зробити просту пастку. Візьміть банку з-під варення, залийте її водою до половини, накрийте плівкою з дірочками. Оси, приваблені запахом, влітатимуть через отвори й одразу потонуть.
Ефективна принада - кока-кола, цукор, вода, пиво. Можна просто залишити трохи на дні банки напій, а стінки змастити вазеліном або рослинною олією.
Для ос, які дуже люблять алкоголь, можна зробити пастку зі звичайної трилітрової банки. Налийте на дно трохи вина або розведеного меду, закатайте банку металевою кришкою з отвором для трубочки. Комахи, почувши запах, залетять у банку, але знайти вихід уже не зможуть.
Оси мають властивість чітко дотримуватися територіальних меж і не терплять конкуренції. Цю особливість можна використовувати, щоб обдурити їх за допомогою штучного гнізда, створивши ілюзію присутності іншої колонії ос.
Щоб зробити штучне гніздо, скористайтеся таким методом: наповніть щільний поліетиленовий пакет подрібненим папером. Зкомкайте ще один паперовий пакет і помістіть його всередину поліетиленового мішка з папером. Зробіть отвір зверху пакета і продіньте в нього шматок шпагату.
Повісьте імпровізоване гніздо поряд із справжнім осиним, щоб комахи його помітили. Помітивши штучне гніздо, вони можуть запідозрити присутність конкурентів і залишити своє гніздо, вирішивши, що територія вже зайнята.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Bob Vila, Everyday Cheapskate, Spruce.