Как сделать ловушку для ос своими руками: пошаговая инструкция

Как изготовить ловушку для ос

Для создания ловушки вам понадобятся:

Перманентный маркер.

Нож.

Бутылка от газировки на 1,5-2 литра.

Кусок проволоки для подвешивания ловушки.

Приманка (сахар, варенье, сок, вино).

Далее:

Возьмите бутылку и маркером нарисуйте линию чуть ниже сужения горлышка.

Отрежьте верхнюю часть бутылки.

Налейте в бутылку сладкую воду, сок, вино или положите кусочек мяса.

Снимите крышку из отрезанной части бутылки, переверните ее вверх дном и вставьте в нижнюю часть.

Разместите ловушку там, где вас больше всего беспокоят осы. Ее можно поставить или подвесить на дерево или куст.

Осы привлекаются запахом приманки и влетают в бутылку через узкий горлышек. Попав внутрь, они не могут найти выход и в конце концов погибают, утонув в жидкости.

Эта картинка объясняет все без лишних слов

Альтернативные способы изготовления ловушек

Если нет времени или желания строить сложные конструкции, можно быстро сделать простую ловушку. Возьмите банку из-под варенья, залейте ее водой до половины, накройте пленкой с дырочками. Осы, привлеченные запахом, будут влетать через отверстия и сразу утонут.

Эффективная приманка - кока-кола, сахар, вода, пиво. Можно просто оставить чуть-чуть на дне банки напитка, а стенки смазать вазелином или растительным маслом.

Ловушка для ос из вина

Для ос, очень любящих алкоголь, можно сделать ловушку из обычной трехлитровой банки. Налейте на дно немного вина или разбавленного меда, закатайте банку металлической крышкой с отверстием для трубочки. Насекомые, услышав запах, залетят в банк, но найти выход уже не смогут.

Как обмануть ос искусственным гнездом?

Осы обладают свойством четко соблюдать территориальные границы и не терпят конкуренции. Эту особенность можно использовать, чтобы обмануть их с помощью искусственного гнезда, создав иллюзию присутствия другой колонии ос.

Чтобы сделать искусственное гнездо, воспользуйтесь следующим способом: наполните плотный полиэтиленовый пакет измельченной бумагой. Скомкайте еще один бумажный пакет и поместите его внутрь полиэтиленового мешка с бумагой. Сделайте отверстие сверху пакета и проденьте в него кусок шпагата.

Повесьте импровизированное гнездо рядом с настоящим осиным, чтобы насекомые его заметили. Заметив искусственное гнездо, они могут заподозрить наличие конкурентов и покинуть свое гнездо, решив, что территория уже занята.