Как сделать ловушку для ос своими руками: пошаговая инструкция

Осы могут создать массу неудобств, когда вы отдыхаете за столом на природе или гуляете по саду. Чтобы защитить себя от неприятного соседства, можно изготовить примтиную, но действенную ловушку своими руками. Как сделать ловушку для ос просто и быстро?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает вам о нескольких способах сделать ловушку для ос собственноручно из самых простых бытовых предметов.
Для создания ловушки вам понадобятся:
Далее:
Осы привлекаются запахом приманки и влетают в бутылку через узкий горлышек. Попав внутрь, они не могут найти выход и в конце концов погибают, утонув в жидкости.
Если нет времени или желания строить сложные конструкции, можно быстро сделать простую ловушку. Возьмите банку из-под варенья, залейте ее водой до половины, накройте пленкой с дырочками. Осы, привлеченные запахом, будут влетать через отверстия и сразу утонут.
Эффективная приманка - кока-кола, сахар, вода, пиво. Можно просто оставить чуть-чуть на дне банки напитка, а стенки смазать вазелином или растительным маслом.
Для ос, очень любящих алкоголь, можно сделать ловушку из обычной трехлитровой банки. Налейте на дно немного вина или разбавленного меда, закатайте банку металлической крышкой с отверстием для трубочки. Насекомые, услышав запах, залетят в банк, но найти выход уже не смогут.
Осы обладают свойством четко соблюдать территориальные границы и не терпят конкуренции. Эту особенность можно использовать, чтобы обмануть их с помощью искусственного гнезда, создав иллюзию присутствия другой колонии ос.
Чтобы сделать искусственное гнездо, воспользуйтесь следующим способом: наполните плотный полиэтиленовый пакет измельченной бумагой. Скомкайте еще один бумажный пакет и поместите его внутрь полиэтиленового мешка с бумагой. Сделайте отверстие сверху пакета и проденьте в него кусок шпагата.
Повесьте импровизированное гнездо рядом с настоящим осиным, чтобы насекомые его заметили. Заметив искусственное гнездо, они могут заподозрить наличие конкурентов и покинуть свое гнездо, решив, что территория уже занята.
Раньше мы уже писали о 5 очень опасных насекомых-вредителях на вашем огороде.
Читайте также о 7 мощных способах избавиться от тараканов в квартире.
При написании материала использовались следующие источники: издания Bob Vila, Everyday Cheapskate, Spruce.